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رئیس فدراسیون فوتبال از برنامه این مجموعه برای استفاده از کمک‌داور ویدئویی در تمام مسابقات لیگ برتر خبر داد و تأکید کرد فصل آینده به دلیل فشردگی تقویم و چالش‌های لجستیکی، سال دشواری برای فوتبال ایران خواهد بود.

بر اساس اعلام رسمی سازمان لیگ رقابت‌های این فصل فوتبال ایران روز جمعه 23 مرداد ماه با دیدار تیم‌های تراکتور و پیکان در ورزشگاه یادگار امام برگزار خواهد شد که این افتتاحیه لیگ برتر هم خواهد بود تا دوستداران فوتبال با تماشای دیدار پرهیجان آخرین قهرمان لیگ برتر و ستاره‌هایش بعد از شش ماه به چرخه فوتبال باشگاهی بازگردند. ساعتی بعد از این بازی تیم استقلال در حالی که هنوز ورزشگاه مسابقه اعلام نشده به مصاف مس شهربابک خواهد رفت. بازی پرسپولیس هم روز شنبه در استادیوم سردار آزادگان قزوین برگزار خواهد شد.

هفته دوم با دیدار استقلال و نساجی در روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد و پرسپولیس هم روز چهارشنبه اولین بازی خانگی خود را برگزار خواهد کرد. تیم‌های سپاهان و تراکتور هم روز سه‌شنبه ساعت 20 در ورزشگاه نقش جهان اولین تقابل مستقیم تیم‌های مدعی قهرمانی را در این فصل رقابت‌های لیگ برتر برگزار خواهند کرد. هفته سوم با دیدار تیم‌های استقلال و سپاهان در روز اول شهریور ماه برگزار خواهد شد و دوشنبه دوم شهریور هم پرسپولیس در تبریز میهمان سپاهان خواهد بود تا 24 ساعت پرحرارت در فوتبال ایران به انجام برسد که از اهمیت بسیار زیادی برای چهار مدعی قهرمانی فوتبال ایران برخوردار خواهد بود.

برنامه هفته‌های آتی بعد از برگزاری قرعه‌کشی مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان سطح دو آسیا اعلام می‌شود. قرعه‌کشی مسابقات آسیایی روز ۲۷ مرداد برگزار خواهد شد. نکته مهم اینکه بر اساس این برنامه اعلام شده در طول 11 روز اولیه مسابقات لیگ برتر 3 بازی برگزار خواهد شد تا متوسط هر 3.5 روز یک مسابقه برگزار شود و به این ترتیب انتظار می‌رود که شاید شش بازی لیگ برتر پیش از بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شود و دربی نیز در شهریور ماه به انجام برسد.

لیگ پیش رو، فشرده و متفاوت است

اما در آستانه شروع رقابت‌های لیگ‌، رئیس فدراسیون فوتبال از برنامه این مجموعه برای استفاده از کمک‌داور ویدئویی در تمام مسابقات لیگ برتر خبر داد و تأکید کرد فصل آینده به دلیل فشردگی تقویم و چالش‌های لجستیکی، سال دشواری برای فوتبال ایران خواهد بود. سمینار پیش‌فصل داوران و کمک‌داوران لیگ برتر به میزبانی هیئت فوتبال استان اصفهان برگزار شد. این دوره با هدف هماهنگی داوران، ارتقای دانش فنی، مرور آخرین اصلاحات قوانین بازی و افزایش آمادگی تیم‌های داوری برای آغاز فصل جدید در دستور کار قرار گرفت.

مهدی تاج در این مراسم با اشاره به جایگاه داوری و تیم‌های ملی در ساختار فوتبال ایران گفت: کار فدراسیون فوتبال در دو حوزه اهمیت دوچندان دارد، یکی تیم‌های ملی و دیگری داوری و مسائل مرتبط با آن. موفقیت در این دو بخش، از پایه‌های اقتدار یک فدراسیون است. ما در طول سال نزدیک به ۶۹۰۰ مسابقه برگزار می‌کنیم و این عدد نشان‌دهنده تعداد بالای رویدادهای فوتبال کشور است. تاج بر ضرورت آمادگی کامل تیم‌های داوری تأکید کرد و گفت: مهم است که داوران و کمک‌داوران از نظر جسمی، روانی و ذهنی در اوج آمادگی باشند. ناظران داوری و ناظران مسابقات نیز باید در عین برخورداری از پختگی، پویا و مصمم فعالیت کنند. اهمیت نظارت بر مسابقه و عملکرد داوران، کمتر از قضاوت در زمین نیست و یکی از ارکان تصمیم‌گیری موفق به شمار می‌رود. او درباره شرایط برگزاری فصل آینده گفت: فصل مسابقاتی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ فشرده و متفاوت خواهد بود. باید بپذیریم که از نظر لجستیکی، از جمله پرواز تیم‌های داوری، اسکان و مسائل اجرائی، سال سختی را پیش‌رو داریم. باید تمام جوانب و احتمالات را در نظر بگیریم، چون دشواری و فشردگی تقویم فصل جدید بر کسی پوشیده نیست.

رئیس فدراسیون فوتبال درباره حضور تماشاگران در ورزشگاه‌ها نیز گفت: تمام تلاش ما این است که مسابقات فصل آینده با حضور تماشاگران و بدون محدودیت برگزار شود. همه شرایط را در این زمینه بررسی می‌کنیم.

تاج با اشاره به اهمیت مسابقات باشگاهی در آماده‌سازی تیم‌های ملی افزود: لیگ‌های امسال برای ما اهمیت زیادی دارند، چون تیم ملی را در جام ملت‌های آسیا، تیم امید ایران را در بازی‌های آسیایی و تیم‌های نوجوانان و جوانان ایران را در رقابت‌های انتخابی پیش‌رو خواهیم داشت.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به برنامه فدراسیون برای توسعه فناوری‌های داوری پرداخت و گفت: فدراسیون به دنبال نوسازی و نوآوری در همه زمینه‌هاست. هوش مصنوعی، تجهیزات و ابزارهای جدید در فوتبال و داوری اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. رئیس فدراسیون فوتبال از استفاده گسترده‌تر از فناوری در فصل جدید خبر داد و اظهار داشت: «تصمیم گرفته‌ایم تمام بازی‌های لیگ برتر با کمک‌داور ویدئویی برگزار شود. بخش مهمی از مسابقات لیگ یک نیز با استفاده از VAR انجام خواهد شد و در تمام دیدارهای لیگ برتر فوتسال هم از فناوری VS استفاده می‌کنیم. تاج ادامه داد: اجرای این برنامه مسئولیت مهمی بر دوش ما گذاشته است و تلاش کرده‌ایم فناوری‌های مورد نیاز را با بهترین کیفیت و در بالاترین سطح موجود به کار بگیریم.