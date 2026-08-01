ابهام در مدیریت سبد 2200 هزار میلیارد تومانی سهام عدالت

با وجود ارزش بالای سهام عدالت، وزارت اقتصاد سازوکار نحوه انتخاب نماینده سهامداران در هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی و غیربورسی را شفاف نکرده است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، با نزدیک شدن به تعیین تکلیف مدیریت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و افزایش ارزش سبد سهام عدالت، ضرورت شفاف‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی درباره نحوه انتخاب نمایندگان سهام عدالت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی و غیربورسی بیش از گذشته احساس

می‌شود.

بر اساس آخرین برآوردها، ارزش کل سبد سهام عدالت به حدود 2200 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد تصمیمات مربوط به نحوه مدیریت این دارایی و تعیین نمایندگان سهامداران، آثار قابل توجهی بر منافع میلیون‌ها مشمول سهام عدالت خواهد داشت.

از این میزان، حدود 840 هزار میلیارد تومان مربوط به سهامداران روش مستقیم و حدود 1360 هزار میلیارد تومان نیز متعلق به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و سهامداران روش غیرمستقیم است. موضوعی که نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در مدیریت این دارایی را پررنگ‌تر می‌کند.

ضرورت برگزاری مجامع استانی

با این حال، هنوز بخشی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مجامع عمومی خود را برگزار نکرده‌اند و همین موضوع فرآیند تعیین ارکان مدیریتی این شرکت‌ها را با ابهام مواجه کرده است.

از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین پرسش‌های سهامداران، نحوه انتخاب نمایندگان سهام عدالت در هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌پذیر است.

تاکنون وزارت امور اقتصادی و دارایی توضیح شفافی درباره سازوکار انتخاب این نمایندگان، معیارهای احراز صلاحیت، نقش شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، نحوه اعمال حق رأی و فرآیند معرفی اعضای هیئت‌مدیره ارائه نکرده است.

این ابهام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بخش قابل توجهی از دارایی سهام عدالت در شرکت‌های بزرگ و اثرگذار بازار سرمایه متمرکز است و نحوه اعمال مدیریت این سهام می‌تواند بر عملکرد شرکت‌ها و همچنین حقوق میلیون‌ها سهامدار تأثیرگذار باشد.

همچنین اعلام شده که در حال حاضر 13 شرکت غیربورسی در سبد سهام عدالت قرار دارند و 9 شرکت دیگر از جمله پتروشیمی خوزستان، مگاموتور و چند شرکت دیگر نیز همچنان غیربورسی هستند؛ از این رو ارزش روز بخشی از دارایی‌های سهام عدالت به‌صورت دقیق قابل محاسبه نیست.

با توجه به ارزش 2200 هزار میلیارد تومانی سبد سهام عدالت و آغاز فرآیند تعیین تکلیف شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، انتظار می‌رود وزارت امور اقتصادی و دارایی در کنار تعیین تکلیف مجامع این شرکت‌ها، جزئیات سازوکار انتخاب نمایندگان سهام عدالت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی و غیربورسی را نیز به‌صورت شفاف منتشر کند تا ابهامات موجود درباره نحوه اعمال مدیریت این دارایی عظیم برطرف شود.