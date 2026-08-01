ویژهبرنامههای اربعین تلویزیون با محور خونخواهی امام شهید
دبیر ستاد اربعین معاونت سیما از آغاز برنامهریزی گسترده تلویزیون برای پوشش مراسم اربعین حسینی خبر داد و گفت امسال محور اصلی تولیدات رسانه ملی، تبیین پیوند حماسه اربعین با «رستاخیز مردمی در بدرقه امام شهید» و شعار «یا لثارات الحسین(ع)» خواهد بود. به گفته مجید اکبرشاهی، موکبهای رسانهای سیما در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا و همچنین در چند عمود اصلی مسیر پیادهروی اربعین مستقر میشوند تا با پخش زنده، مستندها، برنامههای ترکیبی و ارتباطات میدانی، حضور زائران را به تصویر بکشند.
اکبرشاهی با اشاره به تشکیل کمیتههای تخصصی در حوزههای اجرائی، تولید، فنی، پخش و پشتیبانی، هدف از این برنامهریزی را ارائه پوششی منسجم و باکیفیت از بزرگترین اجتماع مسلمانان عنوان کرد. وی افزود، تبیین «رستاخیز مردمی»، «خونخواهی امام شهید» و ترویج سبک زندگی اربعینی از مهمترین محورهای محتوایی برنامههای امسال خواهد بود و تمامی شبکههای سیما با هماهنگی ستاد اربعین کشور، ویژهبرنامههای خود را بر اساس شعار «مِثْلِی لَا یُبَایِعُ مِثْلَه» تولید و پخش خواهند کرد.