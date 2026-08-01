سریال «ماه عسل» با بازی زنده‌یاد اکبر عبدی از تلویزیون پخش می‌شود.

تلویزیون برای زنده نگه داشتن یاد و خاطره زنده‌یاد اکبر عبدی، پس از ایام محرم و صفر سریال پخش نشده‌ «ماه عسل» را روی آنتن می‌برد؛ مجموعه‌ای که آخرین حضور این بازیگر فقید در قاب تلویزیون را به تصویر می‌کشد.

«ماه عسل» تولید مرکز سیمافیلم، اثری طنز با محوریت ازدواج دانشجویی است؛ روایتی متفاوت از چالش‌ها و شیرینی‌های آغاز یک زندگی.

اکبر عبدی در این مجموعه نقش پدر حسام، شخصیت اصلی داستان را ایفا کرده و با بازی گرم و شیرین خود، بار دیگر لبخند را به مخاطبان هدیه می‌دهد.

تهیه‌کنندگی سریال «ماه عسل» را مرتضی رزاق ‌کریمی و کارگردانی آن را منوچهر‌ هادی برای مرکز سیمافیلم بر عهده‌ دارند.