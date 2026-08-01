کوروش سلیمانی، مدیر مستعفی مجموعه تئاتر شهر، با انتشار چند یادداشت، ضمن تشریح عملکرد یک‌ساله خود، از موانع ساختاری و دخالت‌های خارج از ضوابط در مدیریت این مجموعه انتقاد کرد و گفت: «منفعت‌طلبی پدر تئاتر را درآورده است.»

وی با اشاره به برنامه‌هایی که برای ارتقای کیفیت آثار، تک‌اجرائی شدن سالن‌ها، اصلاح روند انتخاب نمایش‌ها و جلوگیری از اجرای آثار سفارشی دنبال کرده بود، تأکید کرد بسیاری از این اهداف به دلیل موانع مدیریتی و کمبود حمایت‌ها محقق نشد.

سلیمانی همچنین از ناتمام ماندن پروژه‌هایی مانند تکمیل حریم تئاتر شهر، به‌روزرسانی سیستم‌های سرمایشی، گرمایشی و اطفای حریق، به‌دلیل نبود بودجه و حمایت کافی خبر داد. او در یادداشت دیگری با انتقاد از فضای حاکم بر تئاتر، منفعت‌طلبی، قانون‌گریزی، دورویی و «زیرآب‌زدن» را از مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه دانست و تأکید کرد اولویت بسیاری از فعالان، به جای خود تئاتر، منافع شخصی شده است. سلیمانی در پایان از هنرمندانی که همچنان به رسالت فرهنگی تئاتر باور دارند خواست میدان را ترک نکنند و با تولید آثار ارزشمند، برای حفظ جایگاه این هنر تلاش کنند.