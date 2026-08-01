کلیات سند کریدور شرق - غرب با محوریت پروژه راه‌آهن هرات - مزارشریف در جلسه ستاد ملی گذر به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور به تصویب رسید.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز شنبه (10 مردادماه) در جلسه ستاد ملی گذر، توسعه کریدورهای حمل‌ونقل را از اولویت‌های راهبردی دولت دانست و گفت: افزایش ظرفیت کریدورها و جایگزینی بنادر خشک و شمالی در کنار بنادر خلیج ‌فارس، نقش ایران را در ترانزیت منطقه‌ای تقویت خواهد کرد.

عارف در جلسه ستاد ملی گذر با اشاره به اهمیت توسعه کریدورهای حمل‌ و نقل، اظهار کرد: دولت در دو سال گذشته اقدامات مؤثری در این حوزه انجام داده و توسعه کریدورهای ترانزیتی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌داند.

به گفته وی، افزایش ظرفیت کریدورها و توسعه بنادر خشک و شمالی در کنار بنادر خلیج‌ فارس، راهبردی اساسی برای ارتقای جایگاه ایران در حمل‌ونقل منطقه‌ای است.

در این جلسه، کلیات سند کریدور شرق - غرب با محوریت پروژه راه‌آهن هرات - مزارشریف به تصویب رسید. هدف از این سند، افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت بین‌المللی، ارتقای جایگاه ژئواکونومیک کشور، توسعه همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای، تقویت پیوندهای اقتصادی با افغانستان و سایر کشورهای مسیر و همچنین ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی پروژه‌های راهبردی عنوان شد. همچنین تصویب‌نامه‌های تسهیل فرآیندهای گمرکی و حمل یکسره کالا، دستورالعمل ترخیص کانتینرهای خالی مرجوعی و ورود موقت، اقدامات جایگزینی بنادر جنوبی برای تأمین کالاهای اساسی و ترانزیت از مرزهای مشترک با همسایگان و برنامه معماری سکوی هوشمند پایش ناوگان حمل‌ونقل عمومی برای اتصال به پنجره واحد خدمات یکپارچه گذر نیز به تصویب رسید.

در این نشست، استاندار آذربایجان غربی نیز گزارشی از اجرای مصوبات پیشین ستاد ملی گذر ارائه کرد.

معاون اول رئیس‌جمهور در ابتدای جلسه با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری سفر اربعین، گفت: همکاری‌های ارزشمندی میان ایران و عراق برای برگزاری این مراسم انجام شده و افتخار می‌کنیم خدماتی در شأن مردم برای این سفر ارائه می‌شود.

عارف با اشاره به تحولات منطقه‌ای، بر ضرورت تقویت همگرایی میان کشورهای اسلامی تأکید کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره بر وحدت امت اسلامی تأکید داشته و نسبت به پروژه ایران‌هراسی هشدار داده است. وی با انتقاد از استقرار پایگاه‌های نظامی آمریکا در برخی کشورهای منطقه، اظهار کرد: این پایگاه‌ها جز فساد، ناامنی و تحقیر دستاوردی برای کشورهای میزبان نداشته‌اند و غرب تنها به دنبال تأمین منافع خود در منطقه است.

دولت آماده واگذاری اختیارات بازار به اصناف است

همچنین معاون اول رئیس‌جمهور روز شنبه (10 مردادماه) در دیدار با مدیران اتاق اصناف تهران، با اشاره به نقش تاریخی بازار در تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، اظهار کرد: بازار همواره علاوه‌بر نقش اقتصادی، نقش فرهنگی و ملی نیز داشته و در شکل‌گیری، پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی نقش‌آفرین بوده است.

وی اتحادیه‌ها و اصناف را حلقه ارتباطی میان مردم، حاکمیت و نهادهای نظارتی دانست و افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که اداره اقتصاد بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست. دولت به بازار اعتماد دارد و برای حفظ و تقویت سرمایه اجتماعی، به همکاری اصناف نیازمند است.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت آماده واگذاری اختیارات حوزه بازار به اصناف است، تصریح کرد: اگر اتحادیه‌ها جایگاه واقعی خود را احیا کنند، می‌توانند در برخورد با تخلفات، تنظیم بازار و حتی تعیین مالیات صنوف نقش مؤثرتری ایفا کنند و دیگر نیازی به مداخله گسترده دستگاه‌های نظارتی نخواهد بود.

عارف با تأکید بر ضرورت تعامل بیشتر دولت و بازار، گفت: آماده تشکیل کارگروه‌های مشترک برای بررسی مشکلات اصناف، از جمله مسائل مالیاتی هستیم. مالیات باید با رعایت عدالت و متناسب با شرایط تولید و درآمد واحدهای اقتصادی دریافت شود و در عین حال با فرار مالیاتی نیز برخورد شود.

وی با بیان اینکه راهبرد دولت در دو سال گذشته، تأمین معیشت مردم، ایجاد ثبات نسبی در بازار و مهار تورم بوده است، افزود: این رویکرد در دو سال آینده نیز ادامه خواهد داشت و دولت معتقد است بسیاری از مشکلات اقتصادی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و همکاری بازار قابل حل است.

اصناف در مسیر مبارزه با گران‌فروشی و احتکار

در کنار دولت باشند

عارف با اشاره به گران‌فروشی، احتکار و کم‌فروشی، گفت: با این ناهنجاری‌ها باید برخورد جدی شود و اصناف در این مسیر در کنار دولت باشند.

وی با قدردانی از همراهی بازاریان در دو سال گذشته و به‌ویژه در شرایط جنگی، اظهار کرد: کشور با همکاری مردم و بازار بدون کمبود کالا اداره شد و دولت برای دو سال آینده نیز حتی برای بدترین شرایط برنامه‌ریزی کرده، اما حفظ آرامش مردم همچنان اولویت اصلی خواهد بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت اعتقادی به تقابل با بازار ندارد، گفت: اعتماد متقابل دولت و بازار شرط مدیریت موفق اقتصاد است و اصلاحات ساختاری نیز تنها با تعامل دولت، بخش خصوصی و اصناف و اصلاح تدریجی قوانین و مقررات به نتیجه خواهد رسید.

وی در پایان با اشاره به نوسانات نرخ ارز، خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز به سرعت در قیمت کالاها اثر می‌گذارد، اما با کاهش نرخ ارز، قیمت‌ها متناسب با آن کاهش نمی‌یابد و این روند باید اصلاح شود.