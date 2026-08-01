وزیر امور خارجه با اشاره به تلاش مضاعف وزارت امور خارجه برای پیشبرد منافع عالیه کشور در چارچوب تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی، عرصه رسانه را بخشی از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی دانست و نقش رسانه‌ها را برای ارائه روایت حقیقی از دفاع مقدس ایرانیان در برابر تجاوز وحشیانه دشمن و نیز حفظ و تقویت انسجام و همبستگی ملی را بسیار کلیدی خواند.

هفتاد و دومین نشست ارکان شورای اطلاع‌رسانی دولت روز شنبه (10 مردادماه) به میزبانی وزارت امور خارجه، با حضور سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، فاطمه مهاجرانی و اسماعیل بقائی سخنگویان دولت و وزارت امور خارجه برگزار شد.

در این نشست، الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت از تلاش‌های شبانه‌روزی وزارت امور خارجه در عرصه‌های دیپلماسی رسمی، حقوقی و بین‌المللی و دیپلماسی عمومی برای تبیین منطق جمهوری اسلامی ایران و دفاع از منافع ملی تقدیر کردند و آمادگی شورای اطلاع‌رسانی دولت را برای کمک به تبیین دستاوردها و بررسی مباحث و چالش‌های سیاست خارجی اعلام کردند.

وزیر امور خارجه، آخرین روندهای مرتبط با مسائل مهم سیاست و روابط خارجی و تحولات بعد از یادداشت تفاهم خاتمه جنگ و نقض عهد مکرر و تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران، تلاش‌ها و اقدامات دستگاه سیاست خارجی برای استفاده از ابزار دیپلماسی جهت صیانت از منافع ملی و رایزنی‌های صورت گرفته برای تنظیم سازوکارهای عملیاتی با همکاری عمان جهت مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز را تشریح کرد.

عراقچی با اشاره به تلاش مضاعف وزارت امور خارجه برای پیشبرد منافع عالیه کشور در چارچوب تدابیر و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و دستورالعمل‌های شورای عالی امنیت ملی، عرصه رسانه را بخشی از جنگ تحمیلی آمریکایی- صهیونیستی دانست و نقش رسانه‌ها را برای ارائه روایت حقیقی از دفاع مقدس ایرانیان در برابر تجاوز وحشیانه دشمن و نیز حفظ و تقویت انسجام و همبستگی ملی را بسیار کلیدی خواند.

در ادامه، کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ابعاد گوناگون «کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر» و اهمیت آن برای صیانت از امنیت و منافع ملی ایران در دریای خزر را تبیین کرد.

در پایان این نشست، وزیر امور خارجه به پرسش‌های شرکت‌کنندگان درباره موضوعات مختلف سیاست خارجی و دیپلماسی پاسخ داد.

تأکید بر توسعه روابط ایران و اتیوپی و همکاری در بریکس

همچنین وزیر امور خارجه روز شنبه (10 مردادماه) در دیدار علی‌اکبر رضایی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتیوپی، با اشاره به جایگاه راهبردی قاره آفریقا در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و روابط تاریخی و

رو به گسترش تهران و آدیس‌آبابا، بر ضرورت تداوم توسعه مناسبات دوجانبه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مورد علاقه طرفین و همچنین تقویت هماهنگی و همکاری در مجامع بین‌المللی از جمله در بریکس تأکید کرد.

هشدار به وزیر خارجه انگلیس درباره همکاری با متجاوزان

علاوه ‌بر این، عراقچی در تماس تلفنی با اد میلیبند، وزیر امور خارجه انگلیس رویکرد ناشایست انگلیس در رابطه با ایران از جمله مصوبه اخیر این کشور در برچسب‌زنی علیه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و همچنین همدستی انگلیس در ‌دو جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را ناموجه و محکوم دانست و بر ضرورت تجدید نظر دولت انگلیس در این زمینه تأکید کرد.

وی با یادآوری تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به عنوان‌ عامل اصلی وضعیت کنونی در منطقه، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با حسن نیت وارد روند دیپلماتیک شد و تفاهم خاتمه جنگ را در ۲۸ خرداد به نتیجه رساند اما باز هم آمریکا با نقض‌عهد مانع از اجرای آن گردید.

وزیر امور خارجه، بر عزم ایران برای تنظیم سازوکارهای عملیاتی با همکاری عمان برای مدیریت تردد کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد و تصریح نمود کارشکنی طرف‌های ثالث در این روند صرفا باعث پیچیده‌تر شدن وضعیت موجود خواهد گردید.

عراقچی همچنین هرگونه همکاری با متجاوزان، از جمله به بهانه قراردادهای دفاعی پیشین، را غیرقابل قبول دانست و خاطرنشان کرد: طبق حقوق بین‌الملل و قطعنامه تعریف تجاوز، اجازه استفاده طرف‌های متجاوز از قلمرو و امکانات یک کشور برای حمله غیرقانونی به کشور دیگر به منزله عمل تجاوزکارانه بوده و کشور مورد حمله را مجاز به توسل به دفاع مشروع می‌کند.