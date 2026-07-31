وزیر امور خارجه در پیامی نوشت: همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات‌های «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده‌اند، هوشیار

باشیم.

سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز پنجشنبه (8 مرداد) در حساب کاربری خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: مصر دوست و شریک مهمی در منطقه است و امنیت آن برای ما از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است.

وی افزود: همه ما باید در برابر توطئه‌های اسرائیل و عملیات‌های «پرچم دروغین» که با هدف تضعیف صلح منطقه‌ای طراحی شده‌اند، هوشیار باشیم. این تهدید آشکار، مشترک و هراسناک از همبستگی مسلمانان

است.

هر طرفی که در ارتکاب حمله به ایران مشارکت کند، باید تبعات آن را بپذیرد

همچنین وزیر امور خارجه روز پنجشنبه (8‌ مردادماه) در پاسخ به تماس تلفنی ولیسلاوا پترووا، وزیر امور خارجه بلغارستان، آخرین تحولات مربوط به منطقه و تداوم تجاوز آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و اقدامات آن در زمینه تنش‌آفرینی در منطقه غرب آسیا را برای همتای بلغارستانی تشریح کرد.

وی افزود: موافقت دولت بلغارستان با درخواست آمریکا برای استقرار هواپیماهای نظامی این کشور در پایگاه هوائی «بزمر» با هدف پشتیبانی از عملیات نظامی، از نظر ما محکوم، غیر قابل قبول و مغایر با روابط سنتی و دوستانه دو کشور است و مناسب است دولت بلغارستان با فوریت در تصمیم اتخاذ شده، تجدیدنظر کند.

عراقچی با استناد به ماده ۳ قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره تعریف تجاوز، تصریح کرد: در اختیار قرار دادن قلمرو یک دولت برای استفاده دولت دیگر با هدف ارتکاب عمل تجاوز علیه دولت ثالث، از مصادیق عمل تجاوز محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، وزیر امور خارجه در پایان یادآوری کرد که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از منافع و امنیت ملی خود در برابر هرگونه تعرض و اقدام خصمانه تردید نخواهد کرد و افزود: قطعاً هر طرفی که به هر نحوی در ارتکاب حمله نظامی علیه ایران مشارکت کند، باید مسئولیت تبعات آن را بپذیرد.

تأکید بر جلوگیری از سوءاستفاده از پایگاه‌های قبرس علیه ایران

علاوه‌ بر این، عراقچی در پاسخ به تماس تلفنی از سوی کنستانتینوس کومبوس، وزیر امور خارجه قبرس، درخصوص آخرین تحولات دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کرد.

وزیر خارجه در این گفت‌وگو بر اهمیت جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده نیروهای متخاصم از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه کشورمان تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه قبرس نیز بر پایبندی این کشور به اصول حقوق بین‌الملل و ضرورت حل و فصل اختلافات از طریق مسالمت‌آمیز اشاره و اعلام کرد که کشورش در تماس با دولت انگلیس اطمینان حاصل کرده است که از پایگاه‌های خارجی مستقر در قبرس علیه هیچ کشوری از جمله جمهوری اسلامی ایران استفاده نخواهد شد.

عراقچی: آب را می‌توان

به موضوع همکاری با همسایگان تبدیل کرد

خبر دیگر اینکه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران صبح جمعه ۹ مرداد در بازدید از مجموعه مدیریت کنترل و پایش آبفای مشهد توسط اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آبفا مشهد، در جریان مجموعه اقدامات انجام شده در سنوات اخیر به منظور تامین و مدیریت مصرف آب کلانشهر مشهد در شرایط خشکسالی‌های مستمر، قرار گرفت.

سید عباس عراقچی نیز در این بازدید تصریح کرد؛ در چشم اندازهای اقلیمی منطقه جنوب غرب آسیا متاسفانه درگیر خشکسالی است. ما می‌توانیم ضمن مدیریت تامین و مصرف آب، آن را به موضوعی برای همکاری با همسایگان کشورمان تبدیل کنیم.