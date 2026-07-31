سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات دبیرکل سازمان ملل درباره بی‌توجهی هشدارآمیز نسبت به حقوق بین‌الملل، خطاب به وی گفت: چرا از نام بردن عاملان تضعیف حقوق بین‌الملل طفره می‌روید؟ اکنون وقت آن است که به مسئولیت‌ سنگین خود عمل و کمک کنید.

اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، روز پنجشنبه (8 مرداد) در پیامی در شبکه ایکس با انتشار فرازهایی از سخنرانی دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست رسمی شورای امنیت سازمان ملل در تاریخ ۲۳ ژوئیه (یکم مرداد) که نسبت به روند خطرناک قانون‌شکنی، بدعهدی، بی‌کیفرمانی و جنگ در سطح بین‌المللی هشدار داده است، نوشت: آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در نشست رسمی شورای امنیت در تاریخ ۲۳ ژوئیه ۲۰۲۶ نکاتی به شرح زیر گفته است:

«ما شاهد بی‌توجهی هشدارآمیز نسبت به حقوق بین‌الملل هستیم؛

- بی‌کیفرمانی در حال گسترش است؛

- نقض‌ها بدون پاسخ می‌مانند؛ هر نقض بی‌پاسخ، زمینه‌ای برای نقض بعدی می‌شود؛

- اعتماد در حال فرسایش است؛ حل و فصل اختلافات از طریق مذاکره دشوار‌تر شده و حفظ تفاهم‌ها سخت‌تر می‌شود؛

- وقتی طرف‌ها راه‌حل‌ نظامی را بر توافق‌های مذاکره‌ای ترجیح می‌دهند، غیرنظامیان بهای سنگینی می‌پردازند؛

- این وضعیت به‌طور کامل در خاورمیانه نمایان است و پیامدهای ویرانگری در منطقه و سراسر جهان به همراه دارد؛

- منطقه در حال کشیده شدن به چرخه باطل و فزاینده درگیری است.

بقائی در ادامه خطاب به دبیرکل سازمان ملل نوشت: آقای دبیرکل، شما کاملاً درست می‌گویید. اما چرا صریح صحبت نمی‌کنید؟ چرا از نام بردن دو مقصر اصلی این وضعیت یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی، طفره می‌روید؟ چرا از محکوم کردن کسانی که بی‌کیفرمانی مطلق را برای مرتکبان نسل‌کشی، جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و تجاوز فراهم کرده‌اند، ابا دارید؟

وی تاکید کرد: اکنون وقت آن است که به مسئولیت‌ سنگین خود عمل و کمک کنید که سازمان ملل متحد و نظام هنجاری آن به سرنوشت جامعه ملل (League of Nations) مبتلا نشود.

با هر جنایت، ایرانیان را

در دفاع از میهن‌شان

منسجم‌تر می‌کنید

همچنین سخنگوی وزارت امور خارجه در پیام دیگری درباره جنایت جنگی آمریکا در بامداد پنجشنبه (8 مردادماه) در قشم که منجر به شهادت پدر و مادرِ یک خانواده

۵ نفره و کودک دو ساله آنها شد، نوشت: حمله جنایتکارانه به منازل مسکونی شریف‌ترین ایرانیان در قشم که منجر به تخریب چندین خانه، و شهادت یک تاکسیران زحمتکش، قیصر جعفری، همسرش زهرا جعفری و کودک معصوم دو ساله‌شان، سینا، شد دل هر انسان باوجدانی را به درد می‌آورد. وی افزود: این جنایات که تداعی‌کننده اقدامات تروریستی داعش است و تحت لوای «صلح از طریق زور» با هدف مجازات یک ملت به‌خاطر اصرار بر حقوق و عزت و استقلال خود صورت می‌گیرد، هرگز تولید اقتدار و اعتبار برای جنایتکاران نخواهد کرد.

بقائی ادامه داد: با هر انفجار، با هر جنایت، با هر تحریم، با هر تهدید، با هر کودک‌کشی، ایرانیان را در دفاع از میهن‌شان مصمم‌تر و منسجم‌تر می‌کنید.