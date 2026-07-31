رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف اخاذی چندهزار میلیاردی شبکه باج‌نیوز از برخی فعالان اقتصادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه رصد و پایش هوشمندانه فعالیت‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری به‌صورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد، اظهار داشت: در پایش‌های صورت‌گرفته مشخص شد اعضای یک شبکه سازمان‌یافته موسوم به باج‌نیوز با جمع‌آوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و از جمله مدیران بلندپایه برخی صنایع بزرگ و مهم کشور در حوزه صنایع پتروشیمی، فولاد و... به‌دنبال اخاذی و سوءاستفاده‌های بعدی از این مستندات هستند.

رحیمی با تأکید بر اینکه اعضای این باند با اطلاعات و مستندات خود که بسیاری از آنها فاقد اعتبار لازم و ساختگی و دروغین هستند، تلاش می‌کردند که ضمن تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اخاذی از آنان در روند سرمایه‌گذاری کشور اخلال ایجاد نمایند، افزود: برابر مستندات موجود اعضای این باند با همین شیوه و شگرد از برخی از افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی کرده‌اند.

وی با اشاره به شناسایی 16 نفر از اعضای این شبکه در داخل و خارج از کشور ادامه داد: با اقدامات صورت‌گرفته تاکنون 295 حساب متعلق به اعضای این شبکه در بانک‌های مختلف شناسایی و مسدود شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در بررسی‌های صورت‌گرفته ارتباط و همکاری اعضای این باند با شبکه‌های معاند از جمله شبکه آمریکایی و صهیونی اینترنشنال و ارتباط رسانه‌ای و مالی اعضای این شبکه با سیستم‌ها و شبکه‌های معاند شناسایی و محرز شده است.

رحیمی با اشاره به توقیف اموال منقول و غیرمنقول اعضای این شبکه به ارزش تقریبی بیش از 800 میلیارد تومان، بیان داشت: رسیدگی به جرایم اعضای این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکه‌های ضدانقلاب و شبکه‌های پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.