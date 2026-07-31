کشف شبکه اخاذی 3 هزار میلیارد تومانی باجنیوز وابسته به اینترنشنال از مدیران صنعتی
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف اخاذی چندهزار میلیاردی شبکه باجنیوز از برخی فعالان اقتصادی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار حسین رحیمی با اشاره به اینکه رصد و پایش هوشمندانه فعالیتهای مجرمان و مفسدان اقتصادی در فضای حقیقی و سایبری بهصورت ویژه در دستورکار کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا قرار دارد، اظهار داشت: در پایشهای صورتگرفته مشخص شد اعضای یک شبکه سازمانیافته موسوم به باجنیوز با جمعآوری اطلاعات شخصی و خانوادگی افراد سرشناس و از جمله مدیران بلندپایه برخی صنایع بزرگ و مهم کشور در حوزه صنایع پتروشیمی، فولاد و... بهدنبال اخاذی و سوءاستفادههای بعدی از این مستندات هستند.
رحیمی با تأکید بر اینکه اعضای این باند با اطلاعات و مستندات خود که بسیاری از آنها فاقد اعتبار لازم و ساختگی و دروغین هستند، تلاش میکردند که ضمن تخریب هدفمند مدیران و فعالان اقتصادی و اخاذی از آنان در روند سرمایهگذاری کشور اخلال ایجاد نمایند، افزود: برابر مستندات موجود اعضای این باند با همین شیوه و شگرد از برخی از افراد سرشناس در حوزه اقتصادی بیش از سه همت اخاذی کردهاند.
وی با اشاره به شناسایی 16 نفر از اعضای این شبکه در داخل و خارج از کشور ادامه داد: با اقدامات صورتگرفته تاکنون 295 حساب متعلق به اعضای این شبکه در بانکهای مختلف شناسایی و مسدود شده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا گفت: در بررسیهای صورتگرفته ارتباط و همکاری اعضای این باند با شبکههای معاند از جمله شبکه آمریکایی و صهیونی اینترنشنال و ارتباط رسانهای و مالی اعضای این شبکه با سیستمها و شبکههای معاند شناسایی و محرز شده است.
رحیمی با اشاره به توقیف اموال منقول و غیرمنقول اعضای این شبکه به ارزش تقریبی بیش از 800 میلیارد تومان، بیان داشت: رسیدگی به جرایم اعضای این شبکه به اتهام نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی، ارتباط با شبکههای ضدانقلاب و شبکههای پولشویی در مرجع قضایی در حال پیگیری است.