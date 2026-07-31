وزیر ورزش با تشریح برنامه‌های حمایتی وزارت ورزش و جوانان گفت: رشته‌های حاضر در بازی‌های آسیایی و برخی رشته‌های پرمخاطب از حمایت ویژه برخوردار خواهند شد.

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان با اشاره به برنامه‌های حمایتی این وزارتخانه از ورزش قهرمانی اظهار کرد: رشته‌هایی که در بازی‌های آسیایی حضور دارند، به طور ویژه مورد حمایت وزارت ورزش خواهند بود. در کنار این رشته‌ها، برای برخی رشته‌های پرمخاطب نیز برنامه‌های حمایتی در نظر گرفته‌ایم و امیدواریم در آینده نزدیک اخبار خوبی در این زمینه منتشر شود.

با هماهنگی‌های انجام‌شده نظام پرداخت پاداش ورزشکاران در این دوره از بازی‌های آسیایی مشخص شده است. بر همین اساس وزارت ورزش برای مدال طلای بازی‌های آسیایی پاداش

۳ میلیارد تومانی در نظر گرفته که به تصویب رسیده است.

وزیر ورزش و جوانان افزود: این پاداش‌ها به‌ویژه برای دختران ورزشکار نیز در نظر گرفته شده و تلاش ما این است که چنین حمایت‌هایی انگیزه بیشتری برای قهرمانان ایجاد کند.

البته ورزشکاران ما صرفاً برای دریافت پاداش تلاش نمی‌کنند اما این کمترین کاری است که می‌توانیم در قبال زحمات و افتخارآفرینی آنان انجام دهیم.

دنیامالی با اشاره به فعالیت گسترده انجمن‌های ورزشی در سراسر کشور گفت: توسعه این انجمن‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها با جدیت دنبال می‌شود و وزارت ورزش از برنامه‌های توسعه‌ای فدراسیون انجمن‌های ورزشی حمایت خواهد کرد تا زمینه رشد رشته‌های مختلف در کشور بیش از پیش فراهم شود.