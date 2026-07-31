وعده وزیر صمت برای واردات ۷۵ هزار خودروی اقتصادی

وزیر صمت با تاکید بر اینکه سیاست دولت از ابتدا رقابتی کردن بازار خودرو بوده، از برنامه واردات ۷۰ تا ۷۵ هزار خودروی عمدتاً اقتصادی با ارز غیردولتی خبر داد.

به گزارش ایسنا، سیدمحمد اتابک، درباره سیاست دولت در حوزه واردات خودرو، با بیان اینکه سیاست وزارت صمت و دولت از ابتدا، رقابتی کردن بازار خودرو بوده است، اظهارکرد: حدود ۷۰ تا ۷۵ هزار خودروی وارداتی و عمدتاً اقتصادی برای واردات در نظر گرفته شده است. این واردات با ارز دولت نیست؛ بلکه از محل ارز حاصل از سپرده خود افراد و دیگران انجام می‌شود و افرادی که ارز دارند، می‌توانند این واردات را انجام دهند. او ادامه داد: آنچه به وزارت صمت مربوط است؛ واردات خودروهای اقتصادی است. البته برای واردات برخی خودروهای خاص نیز مجوز صادر شده که برای تامین درآمدهای دولت از محل واردات این خودروها انجام می‌شود؛ با این حال، سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تمرکز بر واردات خودروهای عمدتا اقتصادی است.

وزیر صمت درباره ارتقای کیفیت خودروها نیز گفت: کمیته‌ای برای نظارت بر کیفیت خودرو تشکیل شده که آیین‌نامه‌های آن به تصویب دولت رسیده و این کمیته، روند تولید خودرو را از مرحله تولید قطعه تا مونتاژ نهایی

زیر نظر خواهد داشت. وی افزود: شرکت‌های حقوقی ناظر در این کمیته فعالیت خواهند کرد و جمعی از معاونان وزارت صمت نیز در آن حضور دارند تا بر ایمنی و کیفیت خودروها نظارت مستمر داشته باشند.