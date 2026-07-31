خرید ۲۶۱ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان

خرم‌آباد- خبرنگار کیهان:

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: تا امروز 261 هزار تن گندم از کشاورزان استان توسط مراکز خرید تضمینی گندم خریداری شده که هنوز خرید گندم ادامه دارد و ۳۸ درصد از مطالبات ثبت شده کشاورزان توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

دکتر امید شاه‌آبادی در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان لرستان افزود: ۳۳۸ تن کاملینا و ۸۳۵ تن کلزا نیز خریداری که تقریبا

۹۰ درصد از مطالبات کشاورزان در این حوزه پرداخت شده است.

وی گفت: با توجه به تاکیدات مهندس شاهرخی استاندار لرستان مبنی بر افزایش کیفیت آرد و نان؛ کلیه دستگاه،های ذی‌ربط نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته و با تامین گندم با کیفیت و همچنین نظارت بر چرخه آرد و نان اعم از فعالیت کارخانه‌های تولید آرد و خبازی‌ها این امر را به عمل آورده‌اند.