کد خبر: ۳۳۵۱۶۰
تاریخ انتشار : ۰۹ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۸
معاون اقتصادی استاندار خبر داد
خرید ۲۶۱ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان
خرمآباد- خبرنگار کیهان:
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: تا امروز 261 هزار تن گندم از کشاورزان استان توسط مراکز خرید تضمینی گندم خریداری شده که هنوز خرید گندم ادامه دارد و ۳۸ درصد از مطالبات ثبت شده کشاورزان توسط بانکهای عامل پرداخت شده است.
دکتر امید شاهآبادی در جلسه کارگروه رصد و پایش گندم، آرد و نان لرستان افزود: ۳۳۸ تن کاملینا و ۸۳۵ تن کلزا نیز خریداری که تقریبا
۹۰ درصد از مطالبات کشاورزان در این حوزه پرداخت شده است.
وی گفت: با توجه به تاکیدات مهندس شاهرخی استاندار لرستان مبنی بر افزایش کیفیت آرد و نان؛ کلیه دستگاه،های ذیربط نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار گرفته و با تامین گندم با کیفیت و همچنین نظارت بر چرخه آرد و نان اعم از فعالیت کارخانههای تولید آرد و خبازیها این امر را به عمل آوردهاند.