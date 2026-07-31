رایزنی استاندار مازندران با سرمایهگذار مجارستانی در مازندران
ساری- خبرنگار کیهان:
استاندار مازندران در دیدار با یک سرمایهگذار اهل کشور مجارستان، با تأکید بر عزم جدی استان برای جذب سرمایهگذاری خارجی، گفت: مازندران با برخورداری از ظرفیتهای کمنظیر در بخشهای کشاورزی، گردشگری، صنعت، انرژی، اقتصاد دریامحور و تجارت، آماده میزبانی از سرمایهگذاران خارجی است و تمامی امکانات و ظرفیتهای لازم برای اجرای طرحهای سرمایهگذاری را فراهم خواهیم کرد.
استاندار مازندران در این دیدار با اشاره بموقعیت راهبردی استان، اظهار کرد: بندر امیرآباد، منطقه آزاد و دسترسی مناسب به کریدورهای حملونقل و بنادر، فرصت ارزشمندی برای توسعه سرمایهگذاری و صادرات فراهم کرده است.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد، امکان استفاده از معافیتهای مالیاتی، تسهیلات قانونی و کاهش هزینههای صادراتی را برای سرمایهگذاران فراهم میکند و این مزیتها میتواند زمینه حضور مؤثر سرمایهگذاران خارجی در مازندران را بیش از پیش تقویت کند.
یونسی رستمی با تأکید بر حمایت همهجانبه استان از سرمایهگذاران، تصریح کرد: آمادگی داریم زمین مورد نیاز برای اجرای طرحها در محدوده منطقه آزاد را با رعایت ضوابط قانونی تأمین کنیم و با ارائه تسهیلات و مشوقهای سرمایهگذاری، مسیر اجرای پروژهها را تسهیل کنیم.
استاندار مازندران خاطرنشان کرد: تمامی امکانات استان را برای حضور و سرمایهگذاری فعالان اقتصادی خارجی بسیج خواهیم کرد و دستگاههای اجرائی موظف هستند با حذف موانع اداری، تسریع در صدور مجوزها و همراهی کامل، زمینه اجرای پروژههای سرمایهگذاری را فراهم آورند.
وی با بیان اینکه توسعه سرمایهگذاری خارجی یکی از راهبردهای مهم استان در مسیر رونق تولید و اشتغال است، گفت: ظرفیتهای گسترده مازندران در حوزههای کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری، انرژی، لجستیک، تجارت و اقتصاد دریامحور، فرصتهای متنوع و سودآوری را پیشروی سرمایهگذاران قرار داده است.
در این نشست، سرمایهگذار مجارستانی نیز ضمن ابراز رضایت از ظرفیتهای اقتصادی و زیرساختی مازندران، علاقهمندی خود را برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف استان اعلام کرد و خواستار تداوم مذاکرات کارشناسی و بررسی زمینههای اجرای پروژههای مشترک شد.
استاندار مازندران خبر داد: آمادگی ویتنام
برای سرمایهگذاری و توسعه همکاری با مازندران
استاندار مازندران از آمادگی ویتنام برای سرمایهگذاری در استان خبر داد و گفت: ظرفیتهای اقتصادی، علمی، کشاورزی و گردشگری دو طرف برای توسعه همکاریهای مشترک در دیدار با سفیر ویتنام بررسی شد.
مهدی یونسی رستمی در حاشیه سفر سفیر ویتنام به مازندران اظهار کرد: سرمایهگذاران ویتنامی با حضور در استان از ظرفیتهای متنوع اقتصادی، تجاری و سرمایهگذاری مازندران بازدید کردند و زمینههای همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به توانمندیهای استان افزود: مازندران در حوزه صادرات مرکبات، محصولات پلاستیکی، تولید گوشت سفید و همچنین ظرفیتهای علمی و دانشگاهی از قابلیتهای بالایی برخوردار است و میتواند همکاریهای مؤثری با ویتنام داشته باشد.
استاندار مازندران با بیان اینکه تبادل هیئتهای تجاری، گردشگری و علمی میان دو طرف میتواند توسعه یابد، گفت: استفاده از تجربه ویتنام در افزایش بهرهوری تولید برنج و توسعه همکاریهای آموزشی و پژوهشی نیز از محورهای مورد توافق بود.
یونسی رستمی تأکید کرد: با بررسی ظرفیتهای موجود، زمینه برای سرمایهگذاری مشترک و گسترش روابط اقتصادی میان مازندران و ویتنام فراهم است.
سفیر ویتنام نیز با ابراز خرسندی از سفر به مازندران، طبیعت این استان را مشابه کشور ویتنام توصیف کرد و گفت: در کنار توسعه صادرات و واردات محصولات کشاورزی، امکان انتقال فناوریهای نوین کشاورزی و افزایش بهرهوری تولید نیز وجود دارد.
«لوئونگ ناک نوین» افزود: ویتنام آماده میزبانی هیئتهای تجاری مازندران، برگزاری نشستهای آنلاین میان فعالان اقتصادی دو کشور و گسترش همکاریهای آموزشی، گردشگری و شیلاتی است.