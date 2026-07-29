کد خبر: ۳۳۵۱۳۷
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
حمله پهپادی به تأسیسات گازی آمریکا
تأسیسات ذخیرهسازی گازی شناور آمریکا در آبهای فراساحلی مصر هدف حمله پهپادی قرار گرفت.
شرکت امنیت دریایی امبری اعلام کرده است، حداقل یک حمله پهپادی به یک تأسیسات ذخیرهسازی گاز طبیعی مایع آمریکا در دمیاط، انجام شده است.
گفته میشود، این تأسیسات ذخیرهسازی شناور متعلق به یک شرکت آمریکایی است و پرچم جزایر مارشال را در اهتزاز
دارد.
به گزارش فارس، به دنبال این حادثه در دمیاط که پایانه مایعسازی گاز طبیعی (LNG) مصر در ساحل دریای مدیترانه است، چند شناور از منطقه تخلیه شدهاند.
وزارت نفت مصر میگوید، در دو شناور مایعسازی و ذخیرهسازی گاز در بندر دمیاط آتشسوزی
رخ داده و نیروهای مربوطه در حال مهار آتش هستند.