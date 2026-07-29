فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۳۵۱۳۳
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

انگل داری!(گفت و شنود)

گفت: چی شده؟! چه اتفاقی افتاده که ترامپ و ملانیا آب و روغن قاطی کرده‌اند و پلیس مخفی آمریکا برای حفظ جان ترامپ و همسرش سر از پا نمی‌شناسه؟!
گفتم: دوتا ویدئو به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده که هرکدام از آنها مسیر رفت و آمد روزانه ترامپ و همسرش و مکان‌ها و نقاطی که به آنجا تردد دارند را با دقت نشان می‌دهد. سازمان سیا اعلام کرده که اطلاعات این ویدئوها دقیق است و انتشار آن را مقدمه ترور ترامپ و همسرش دانسته است.
گفت: حالا این ویدئو‌ها را با این همه دقت چه کسانی تهیه کرده‌اند؟ پلیس مخفی آمریکا می‌گوید کار ایرانی‌هاست. یعنی راست می‌گوید؟!
گفتم: البته که غلط زیادی کرده‌اند ولی خُب، راست می‌گویند! 
گفت: یکی از هواداران صهیونیست ترامپ با مشاهده این ویدئوها گفته است؛ ترامپ بهترین طرفدار اسرائیل است و در خون ما جای دارد!
گفتم: یارو به رفیقش گفت؛ تو در خون من جای داری و بعد که آزمایش خون داد، معلوم شد که در خونش 
انگل دارد!

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

حمله پیش‌دستانه ایران به اردن آمریکا را غافلگیر کرد

مرثیه‌سرایی برای جسد «تفاهم‌نامه»!

ترامپ به دیوار واقعیت خورده و در حال غرق‌شدن در جنگ ایران است

پایان فیلمبرداری «خانم یامامورا»

این دوگانه، ساخت بیگانه است!(یادداشت روز)

حملات رسانه‌ای علیه شبکه سحر آذری

اختلال کالابرگ در خرده‌فروشی‌ها به‌دلیل سوءمدیریت در شرکت مجری طرح

مستندنگاری سه بعدی بناهای آسیب‌دیده جنگ

فراموشی انتقام، خیانت به خون رهبر شهید است

اخبار ورزش جهان