انگل داری!(گفت و شنود)

گفت: چی شده؟! چه اتفاقی افتاده که ترامپ و ملانیا آب و روغن قاطی کرده‌اند و پلیس مخفی آمریکا برای حفظ جان ترامپ و همسرش سر از پا نمی‌شناسه؟!

گفتم: دوتا ویدئو به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده که هرکدام از آنها مسیر رفت و آمد روزانه ترامپ و همسرش و مکان‌ها و نقاطی که به آنجا تردد دارند را با دقت نشان می‌دهد. سازمان سیا اعلام کرده که اطلاعات این ویدئوها دقیق است و انتشار آن را مقدمه ترور ترامپ و همسرش دانسته است.

گفت: حالا این ویدئو‌ها را با این همه دقت چه کسانی تهیه کرده‌اند؟ پلیس مخفی آمریکا می‌گوید کار ایرانی‌هاست. یعنی راست می‌گوید؟!

گفتم: البته که غلط زیادی کرده‌اند ولی خُب، راست می‌گویند!

گفت: یکی از هواداران صهیونیست ترامپ با مشاهده این ویدئوها گفته است؛ ترامپ بهترین طرفدار اسرائیل است و در خون ما جای دارد!

گفتم: یارو به رفیقش گفت؛ تو در خون من جای داری و بعد که آزمایش خون داد، معلوم شد که در خونش

انگل دارد!