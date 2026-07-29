کیهان و خوانندگان
* جنگی که برای براندازی نظام اسلامی و تکهتکه کردن ایران راه افتاد و در آن دستهای جنایتکار غرب با دستهای خیانتکاران عرب در هم گره خوردند، حالا به وضعی درآمده که کشورهای خیانتکار نگران فروپاشی امنیت و منافع خود هستند و جنایتکاران غرب نگران از دست رفتن همه اعتبار و نفوذ خود در جهان میباشند. ملت ایران و قوای مسلح آن در این اثنا قدرت مادی و قدرت معنوی و اخلاقی خود را به رخ کشیدند.
سرلک
* در موضوع تنگه هرمز، طرف دعوای ما آمریکای جنایتکار است و او آخرین تعهداتش را زیر پا گذاشته است. بر اساس تجربه به دست آمده، بازگشایی تنگه به عنوان اهرم تضمین امنیتی، باید آخرین بند اجرائی هر توافق باشد و نه اولین آن.
عمادی
* علل ناتوانی آمریکا در برابر ایران آن است که این کشور بهعنوان ابرقدرتی که دارای قابلیتهای بالایی در حوزههای فناوری، تجهیزاتی (نظامی) و اقتصادی است، تصور میکرد که با اتکا به این قابلیتها همانند ونزوئلا بهراحتی میتواند ایران را به تسلیم در برابر خود مجبور کند، اما در صحنه عمل با سیلی محکمی مواجه و به غلط کردن افتاد!
کجباف
* تخلیه پیدرپی پایگاههای آمریکا در منطقه و دور کردن تجهیزات تهاجمی دشمن از تیررس ایران، فضای عملیاتی نیروهای هوائی و دریایی ایران که در یک دوره چند ماهه تحت فشار متمرکز دشمن قرار داشتند را باز کرد و این سبب یأس بیشتر کشورکهای خیانتکار عربی شد که به ارتش آمریکا پادگان داده بودند و از این رو آنان پس از مأیوس شدن از وعدههایی که همین حدود دو ماه پیش، آمریکا به آنان داده بود، دوباره به مدار دیپلماسی بازگشتند اما ایران در پاسخ به درخواست آنان، توقف حملات به پایگاههای آمریکا را قبول نکرد.
گلمحمدی
* آمریکا و رژیم صهیونیستی به علت وحشت از ارسال تابوت برای مردمشان، بهشدت میزان تلفات و میزان خسارتهای وارده بر پایگاههای نظامی، امنیتی و دیگر مناطق استراتژیک که زیر ضرب پهپادها و موشکهای ایران بوده را سانسور میکند.
بطحایی
* دشمن در پی فروپاشی اتحاد ملت ایران و بر هم زدن ارتباطات خوب بین انقلابیون زیر خیمه ولایت فقیه است. برای آن از طریق رسانههای اهریمنی برنامه دارد. باید در مورد انتشار اخبار جنگ، مسایل امنیتی و... در رسانههای خودی تأمل و هوشمندی نشان دهیم.
فخاری
* در روزهایی که فقط اخبار جنگ یا حواشی سیاسی مانند مناظره سیاسیون را میشنویم، برخی اخبار خوب اتفاق میافتد که متاسفانه در فضای داخلی ما هیچ ضریبی نمیخورد و اصلاً هم دیده نمیشود. یک نمونه از این خبرهای خوب، اتصال موفق نیروگاه زمینگرمایی سبلان به شبکه سراسری برق، گامی بلند در جهت تنوع بخشی به سبد انرژی ایران است.
پیرعلی
* موشک بالستیک خیبرشکن این روزها به یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است. روزنامه والاستریت ژورنال در گزارشی تازه به نقش محوری این موشک در زرادخانه دفاعی کشور پرداخته و آن را ستون فقرات توان موشکی ایران معرفی کرده است. آنچه این موشک را به یک سلاح راهبردی بینظیر تبدیل کرده، ترکیب هوشمندانه قدرت، دقت و هزینه پایین تولید است.
متین
* یمنیها با تهدید بابالمندب، جریان انتقال بیش از ۵ میلیون بشکه نفت خام در هر روز عربستان را تحت تأثیر قرار دادهاند. گزینههای پیش روی عربستان، از جمله انتقال نفت از طریق کانال سوئز، خط لوله سومد مصر و خط لوله ایلات-اشکلون متعلق به رژیم صهیونی، استفاده از هر یک از این مسیرها با محدودیتهایی مانند عمق کانال، افزایش زمان سفر و هزینههای حملونقل همراه است و هیچ راهکاری نمیتواند جای باز بودن کامل تنگه هرمز را بگیرد.
عابدین
* شبکه المیادین در گزارشی تحلیلی با بررسی سناریوی احتمالی حمله زمینی آمریکا به ایران، چهار کابوس بزرگ واشنگتن را شامل وسعت جغرافیایی، جمعیت گسترده، توان موشکی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی دانسته و تأکید کرده ایران به چالشی متفاوت از عراق و افغانستان تبدیل شده و میتواند آمریکا را وارد جنگی فرسایشی با هزینههای سنگین کند.
آشتیانی
* چالش اصلی آمریکا در جنگهای چند ساله اخیر در منطقه غرب آسیا، نه آغاز جنگ، بلکه پایان دادن به آنها بوده است. درست همان جملهای که شهید سلیمانی خطاب به آمریکاییها گفت شما جنگی را شروع میکنید اما تمام کردنش با شما نیست.
ایوانی
* تغییر رویکرد آمریکا از اهداف کلان مانند براندازی حاکمیت تهران و تصاحب نفت، به تلاشهای ناامیدانه برای بازگرداندن اوضاع تنگه هرمز به حالت پیش از جنگ، اعتراف ضمنی به شکست استراتژیک آمریکا است. به قول روزنامه لبنانی الاخبار، حرکت ترامپ در باتلاق ایران، او را بیشتر غرق میکند.
همائیفرد
* ترامپ احمق با دست خود کاری کرد که ما ایرانیان، اکنون سلطه بر تنگه هرمز را از پرونده هستهای مهمتر میدانیم و مانند هستهای ذرهای از آن کوتاه نخواهیم آمد. تنها راه برونرفت ترامپ از این مخمصه، رسیدن به توافق از راه دیپلماتیک است. تمام.
اردلانی
* رژیم صهیونیستی متوجه این موضوع شده که اگر به جنگ با ایران برگردد، با تمام قدرت بر سرش خراب خواهیم شد. فلذا با تحریک ترامپ رئیسجمهور آمریکا و دادن اطلاعات غلط میخواهد آمریکا را در منطقه نگهدارد و اهدافش را با استفاده از توان آمریکا پیش ببرد.
پروازی
* پیت بودجج، وزیر ترابری سابق آمریکا با انتقاد از ترامپ گفته جنگ علیه ایران، آمریکا را ضعیفتر میکند. حتی بهترین سناریوی آن باعث میشود که وضعیت ما بدتر از قبل باشد.چرا که یک سال پیش تنگه هرمز باز بود. حالا میجنگیم تا بفهمیم چطور دوباره آن را باز کنیم.
مروج
* فعال شدن دو کریدور ریلی و زمینی چین، مسیرهای ترکیه، پاکستان و روسیه نشان از انعطافپذیری اقتصاد ایران در شرایط فشار دارد. نتیجه میگیریم با وجود محدودیتهای دریایی ناشی از محاصره، تجارت کشور متوقف نشده و شبکه لجستیک با بهرهگیری از مسیرهای جایگزین، در حال بازآرایی است.
خداقلی
* حیرت بیگانگان از توان موشکی کشورمان از آنجاست که اگر در ابتدای جنگ، لانچر یک موشک ایران هدف قرار میگرفت، در ۱۵ ساعت توان عملیاتی مجدد برای شلیک از همان نقطه فراهم میشد. اما این زمان در روزهای اخیر به کمتر از ۳۰ دقیقه رسیده است.
سعادتی
* ماشین جنگی ایالات متحده در خلیجفارس به گل نشسته است. عقبنشینی ترامپ و مانور بر سر آتشبس و دیپلماسی، نه از سر اقتدار، بلکه ناشی از نیاز میباشد. دشمن نیازمند یک «دوره تنفس» برای بازسازی توان تسلیحاتی خویش است. غرض این که هرگونه دلخوش کردن به لبخند دیپلماتیک واشنگتن، خطای محاسباتی بزرگی است.
تشکری
* جنگی که آمریکا علیه ایران شروع کرده زمانی باید به پایان برسد که نظم جدید منطقه بر پایه حاکمیت مطلق ایران بر تنگه هرمز تثبیت شود.
سفیدخانی
* مرحوم اکبر عبدی به دیار باقی رفت. اما با مرام مردمی که داشت برای مردمش ماند و ما نباید مقاومت اکبر عبدی در مقابل فرهنگ خودباخته سلبریتیهای غربگرا را فراموش کنیم.
خدابندهلو
* یکی از اساتید علوم سیاسی و روابط بینالملل خارجنشین اعتراف کرده میزان هزینه جنگ برای آمریکا در 5 ماه اول ۳۷ میلیارد دلار شده که به اندازه هزینه چهار سال دخالت نظامی در عراق است. باید گفت ترامپ، آمریکا را بدجور در باتلاق انداخت.
اصحابی
* جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از روز اول با هدف شکست و تسلیم ایران آغاز شد. اما امروز، پس از ۱۵۰ روز، نهتنها هیچکدام از اهدافشان محقق نشده، بلکه خودشان در باتلاقی فرو رفتهاند که راهگریزی از آن ندارند.
حسیندوست