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کد خبر: ۳۳۵۱۱۹
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۳
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لزوم اصلاح برخی دعاها

روزی پیامبر اکرم(ص) برای عیادت بیماری بر بستر او حاضر شد و از او احوالپرسی کرد، آن بیمار عرض کرد: «نماز مغرب را به امامت شما به جا آوردم و شما در نماز سوره «قارعه» را خواندید. پس از آن با خود گفتم پروردگارا! اگر من گناهی کرده‌ام که می‌خواهی در آخرت مرا به کیفر برسانی، پس از تو می‌خواهم که تعجیل کنی و در دنیا مرا پاک گردانی. پس از این دعا بود که چنین بیمار شدم. حضرت به او فرمود:‌ چیز بدی گفتی، چرا چنین دعا نکردی که: پروردگارا! نیکی دنیا و آخرت را نصیب ما کن و ما را از عذاب آخرت در امان بدار. پس از آن پیامبر اکرم(ص) برای آن مرد بیمار دعا کرد و او بهبود یافت.(1)
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1- بحارالانوار، ج78، ص174

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