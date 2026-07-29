پیوند ناگسستنی حجاب با تمدن ایرانی؛ اصالت شیعی و علوی خود را زیر سؤال نبریم

ساری- خبرنگار کیهان:

سرپرست فرمانداری ساری بر پیوند ناگسستنی حجاب با تمدن ایرانی تاکید کرد و گفت: نباید اصالت شیعی و علوی خود را زیر سؤال ببریم.

دکتر بهروز اسکندرنیا در یکصد و چهل و هشتمین شب اجتماع مردم ولایتمدار ساری در میدان آئینی امام حسین(ع) اظهار کرد: سونامی خون‌های ریخته شده در جنگ‌، جریان استکبار را غرق خواهد کرد.

وی با اعلام اینکه از مسیر انقلاب هرگز دور نخواهیم شد، افزود: این اتحاد و عظمتی که ملت آفریدند، برای انقلاب و سرزمین ما یک نعمت و برکت است. این همان چیزی است که امام شهیدمان فرمودند؛ که ملت مبعوث خواهد شد!

وی با گلایه از عریان شدن برخی در خیابان‌ها، عنوان کرد: عریان شدن، بی‌فرهنگی، بی‌غیرتی، بی‌خانوادگی و بی‌ریشه بودن افراد را نمایان می‌کند، بی‌شک آنهائی که دست به چنین کار ناهنجار و ‌ناشایست می‌زنند باید به ایرانی بودن‌شان شک کنند.

فرماندار مرکز مازندران با بیان اینکه نه بحث برخوردهای فیزیکی آنچنانی داریم نه ادبیات‌ها و دیالوگ‌ها و گویش‌های آزاردهنده، تصریح کرد: حجاب برای شجره طیبه ایران، اصل است که با تشیع علوی و مسیر عاشورایی قداست پیدا کرد.

اسکندرنیا خاطرنشان کرد: آداب، تمدن و غیرت ایرانی پوشش زن‌هایی بود که هرگز خود را در مقابل نامحرم، عریان نمی‌کردند. و شیعه آمد و مسیر نورانی سوره «نور» آمد و مسیر ادب و آداب ایرانی را در ریشه عفاف و حجاب مقدس کرد.

وی تاکید کرد: بیائید خوب بیندیشیم تا ریشه ایرانی، شجره طیبه، تمدن و اصالت شیعی و علوی خود را زیر سؤال نبریم.

فرماندار ساری گفت: وظیفه اندیشمندان، علما و فعالان حوزه فرهنگ است که در رابطه با عفاف و حجاب به میدان بیایند و ثابت کنند که در تمدن ایران و ایرانی حجاب ریشه در خاک و عفاف ریشه در شرف دارد و این نیست که از جایی به ما تحمیل شده باشد. اسکندرنیا افزود: بدانیم عفاف و حجاب و فرهنگ ایرانی تنیده شده در مکتب باعظمت شیعی است که هرگز نمی‌شود از هم جدایشان

کرد.

وی با اعلام اینکه ما سربازان امام کبیر و امام شهید و ادامه دهنده راه امام سوم انقلاب هستیم، گفت: جهاد تبیین از منظر امام شهید بر زمین مانده که بخش اعظمش را ما مقصر هستیم. مقام عالی دولت در اجتماع بزرگ مردم ساری ادامه داد: آنهائی که هنجارشکن هستند و شرایطی ایجاد می‌کنند که احساسات پاک مردم و حماسه عظیم و عزیز ملت مبعوث‌شده جریحه‌دار شود در این دولت جایی ندارند و حتما با این گروه و افراد برخورد خواهد شد. اسکندرنیا همچنین تاکید کرد: ما اجازه نداریم از جایگاهی که در آن قرار داریم، سوء‌استفاده کنیم.

شایان ذکر است در پایان مراسم خادمین هیئت متوسلین امام زمان(عج) ساری با دو دستگاه اتوبوس و با حضور مردم حاضر در میدان بدرقه شدند تا در کربلای معلی، خادم و پذیرای زائران حسینی باشند.