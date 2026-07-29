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کد خبر: ۳۳۵۱۱۴
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۳۲
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رویداد تاریخی ثبت جهانی قلعه‌های الموت مسیر تازه گردشگری استان قزوین را گشود

قزوین- خبرنگار کیهان: 
محمد نوذری، استاندار قزوین، در آیین ثبت جهانی قلعه‌های الموت در فهرست میراث جهانی یونسکو، این رویداد تاریخی را آغاز مسیری تازه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری استان در سطح ملی و بین‌المللی دانست. 
 آیین ثبت جهانی قلعه‌های الموت به عنوان سی‌امین میراث جهانی ایران در یونسکو، با حضور استاندار قزوین برگزار شد؛ رویدادی تاریخی و افتخارآفرین که به گفته نوذری، ظرفیت تازه‌ای برای معرفی کهن‌دیار قزوین و تقویت جایگاه فرهنگی استان در جهان ایجاد کرده است. 
استاندار قزوین با قدردانی از مردم استان، دکتر صالحی‌امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و مجموعه فعالان این حوزه، تأکید کرد: در دنیای امروز، میراث فرهنگی می‌تواند عامل نزدیکی ملت‌ها باشد و ثبت جهانی الموت، فرصتی ارزشمند برای گسترش تعاملات فرهنگی و گردشگری است. 
نوذری با اشاره به جغرافیای منحصربه‌فرد الموت و ظرفیت بالای این منطقه برای حضور گردشگران داخلی و خارجی افزود: باید زیرساخت‌های اقامتی و خدماتی از جمله هتل‌ها و اقامتگاه‌های بوم‌گردی فراهم شود تا مردم از سراسر ایران و جهان بتوانند از این منطقه تاریخی بازدید کنند. 
وی ثبت جهانی قلعه‌های الموت را نه پایان مسیر، بلکه آغاز راهی تازه برای توسعه فرهنگ گردشگری در استان دانست و خاطرنشان کرد: این اقدام ارزشمند، ظرفیت بزرگی برای معرفی قزوین ایجاد کرده و امیدواریم برکات آن نصیب مردم شریف استان شود.

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