تالش- خبرنگار کیهان:

رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های آموزش‌های مهارتی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای

امام خمینی(ره) بخش جوکندان بازدید کرد.

همزمان با گرامیداشت هفته ملی مهارت، رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و بخشدار جوکندان، از نمایشگاه هفته ملی مهارت که در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای امام خمینی(ره) بخش جوکندان برپا شده است، بازدید کرد.

فرماندار تالش ضمن حضور در غرفه‌های مختلف نمایشگاه، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردهای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان قرار گرفت و بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اشتغال، توانمندسازی نیروی انسانی و رونق تولید تأکید کرد.

این نمایشگاه با مشارکت ۱۳۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش در قالب ۹ غرفه تخصصی برپا شده و آثار و توانمندی‌های هنرجویان و فعالان حوزه مهارت در رشته‌های صنایع پوشاک، طراحی پوشاک، فناوری اطلاعات، صنایع دستی، مجسمه‌سازی، هنرهای تجسمی، مراقبت و زیبایی و صنعت ساختمان به نمایش گذاشته شده است.