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کد خبر: ۳۳۵۱۱۰
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۲۰
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نمایش توانمندی ۱۳۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش

تالش- خبرنگار کیهان:
رضا جمشیدی سه‌ساری فرماندار تالش، از نمایشگاه دستاوردها و توانمندی‌های آموزش‌های مهارتی در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای 
امام خمینی(ره) بخش جوکندان بازدید کرد.
همزمان با گرامیداشت هفته ملی مهارت، رضا جمشیدی سه ساری فرماندار تالش، به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری و بخشدار جوکندان، از نمایشگاه هفته ملی مهارت که در مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای امام خمینی(ره) بخش جوکندان برپا شده است، بازدید کرد.
فرماندار تالش ضمن حضور در غرفه‌های  مختلف نمایشگاه، از نزدیک در جریان توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و دستاوردهای آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان قرار گرفت و بر نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه اشتغال، توانمندسازی نیروی انسانی و رونق تولید تأکید کرد.
این نمایشگاه با مشارکت ۱۳۰ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای شهرستان تالش در قالب ۹ غرفه تخصصی برپا شده و آثار و توانمندی‌های هنرجویان و فعالان حوزه مهارت در رشته‌های صنایع پوشاک، طراحی پوشاک، فناوری اطلاعات، صنایع دستی، مجسمه‌سازی، هنرهای تجسمی، مراقبت و زیبایی و صنعت ساختمان به نمایش گذاشته شده است.

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