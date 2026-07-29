شهرکرد- خبرنگار کیهان:

مدیرکل راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری از بهره‌برداری

۱۰ کیلومتر از پروژه احداث باند دوم محور فرخ‌شهر- خراجی در هفته دولت سال جاری خبر داد و گفت: برای تکمیل این بخش از پروژه،

۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

سید احسان حسینی با اشاره به اهمیت این پروژه در ارتقای ایمنی، تسهیل تردد و توسعه زیرساخت‌‌های حمل‌ و نقل استان اظهار کرد: طول کل محور فرخ‌شهر- خراجی ۴۰ کیلومتر است که اجرای آن در دستور کار اداره‌ کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.

حسینی افزود: سال گذشته ۳ کیلومتر از این محور در محدوده دستگرد- دزک تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید و با تلاش مجموعه راه و شهرسازی استان و پیمانکار پروژه و همچنین حمایت‌‌های مالی بانک رفاه کشور،

۱۰ کیلومتر دیگر از این محور در محدوده فرخ‌شهر تا سه‌‌راهی خیرآباد در هفته دولت سال جاری افتتاح می‌شود و به بهره‌برداری خواهد رسید.