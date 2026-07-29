توسعه باغها و گلخانهها از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری
شهرکرد- خبرنگار کیهان:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری از اجرای برنامههای گسترده در حوزه باغبانی، توسعه گلخانهها، اصلاح و احیای باغات، توسعه گیاهان دارویی و اجرای طرحهای تحقیقاتی خبر داد و گفت: با برنامهریزی انجامشده، سال ۱۴۰۵ شاهد رشد تولید، افزایش بهرهوری و توسعه زیرساختهای بخش باغبانی استان خواهیم بود.
حسین بهرامی با اشاره به برنامههای تدوینشده برای توسعه بخش باغبانی اظهار کرد: این سازمان با تکیه بر ظرفیتهای اقلیمی استان و استفاده از دانش فنی، برنامههای متعددی را برای افزایش تولید، بهبود بهرهوری و توسعه سرمایهگذاری در بخش باغبانی در دستور کار قرار داده است.
وی با بیان اینکه توسعه باغها و گلخانهها از مهمترین اولویتهای بخش کشاورزی استان است، افزود: در سال باغي 1405 توسعه سطح باغات، توسعه گلخانهها، اصلاح و احیای باغات فرسوده، سرشاخهکاری باغات، حذف و جایگزینی درختان کمبازده، توسعه گیاهان دارویی و افزایش سطح باغات در اراضی شیبدار با جدیت دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه کشتهای گلخانهای اظهار داشت: در حال حاضر دهها واحد گلخانهای فعال در سطح استان مشغول تولید هستند و رفع مشکلات زیرساختی، تأمین انرژی، تجهیز واحدها و افزایش بهرهوری این مجموعهها با همکاری دستگاههای اجرائی دنبال میشود.