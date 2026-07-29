سرویس امنیت فدرال روسیه (FSB)، بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، پاول دوروف را به «تسهیل فعالیت‌های تروریستی» متهم و حکم بازداشت بین‌المللی وی را صادر کرد.

«پاول دوروف» مدیرعامل و بنیان‌گذار شبکه اجتماعی تلگرام، سال 2024 به اتهام «همدستی در اداره یک پلتفرم آنلاین برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته»، «همدستی در توزیع و انتشار تصاویر سوءاستفاده جنسی از کودکان از طریق تلگرام»، «همدستی در قاچاق و توزیع موادمخدر»، «همدستی در کلاهبرداری سازمان‌یافته از طریق کانال‌ها و خدمات تلگرام»، «پول‌شویی ناشی از جرائم سازمان‌یافته» و «تسهیل جرایم سایبری» هنگام ورود به فرانسه بازداشت شد. البته در ادامه وی با سپردن ۵ میلیون یورو وثیقه، توانست خود را از چنگ دستگاه قضایی فرانسه خلاص کند. با این وجود پرونده رسیدگی به جرایم وی در فرانسه هنوز باز است اما گزارش‌ها حاکی است این‌بار دولت روسیه هم حکم بازداشت وی را به اتهام تسهیل فعالیت‌های تروریستی صادر کرده است.

به گزارش رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد که «پاول دوروف» بنیان‌گذار پیام‌رسان تلگرام، به اتهام تسهیل فعالیت‌های تروریستی تحت پیگرد قرار گرفته و حکم بازداشت بین‌المللی او صادر شده است. به گزارش ایرنا، این نهاد روسی عنوان کرد: این اتهامات به‌دلیل خودداری تلگرام از حذف محتوایی مطرح شده است که به گفته این نهاد، «از سوی سرویس‌های ویژه اوکراین و همچنین سازمان‌های تروریستی و افراط‌گرا برای برنامه‌ریزی و هماهنگی عملیات خرابکارانه و تروریستی، کشتارهای جمعی و عملیات کلاهبرداری سایبری در داخل فدراسیون روسیه مورد استفاده قرار گرفته است.»

خبرگزاری تاس هم با انتشار خبری در این رابطه از قول «ولادیمیر ژربنکوف» وکیل روس، نوشت: احتمال دارد برای دوروف در روسیه حکم بازداشت غیابی صادر شود. وی اظهار کرد: این یک روند معمول حقوقی است که برای استرداد یک فرد به روسیه انجام می‌شود. دادگاه روسیه ابتدا حکم بازداشت غیابی صادر می‌کند و پس از آن، نهادهای مجری قانون این کشور روند درخواست استرداد او را، از جمله از طریق پلیس بین‌الملل، آغاز می‌کنند. احتمالاً دوروف نیز با همین روند مواجه خواهد شد. این حکم بازداشت در شرایطی مطرح شده که دوروف از تابعیت دو کشور فرانسه و امارات برخوردار بوده و هم‌اکنون در دبی زندگی می‌کند. وی پیش‌تر تمامی ادعاها در مورد خود را رد کرده و هدف از مطرح‌شدن این ادعاها را «محدودسازی تلگرام» عنوان کرده بود. تاکنون دوروف و شرکت تلگرام واکنشی به این اتهامات نشان نداده‌اند.

دوروف در روسیه متولد شده است و 41 سال سن دارد. او پیش از تأسیس تلگرام، شبکه اجتماعی «وی‌کی» را که به عنوان نسخه روسی فیس‌بوک شناخته می‌شود، بنیان‌گذاری کرد و در سال ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳) در پی فشار مقام‌های روسیه، آخرین سهام خود در این شرکت را واگذار کرد.