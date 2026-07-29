سرویس خارجی-

نشریه آمریکایی در گزارشی با موضوع «شکست ترامپ در جنگ با ایران» نوشته است که، «او حالا به دیوار سخت واقعیت برخورد کرده و در حال غرق‌شدن در باتلاق جنگ با ایران است.»

جنگ با ایران به معنای واقعی کلمه برای ترامپ و آمریکا یک شکست بوده است. این را رسانه‌های داخلی ایران یا رسانه‌های جبهه مقاومت نمی‌گویند بلکه رسانه‌های جریان اصلی در غرب از «سی‌ان‌ان» گرفته تا نیویورک‌تایمز و گاردین می‌گویند. دلیل شکست ترامپ هم کاملاً واضح است: او به هیچ‌یک از اهداف خود در این جنگ نرسیده یعنی، جمهوری اسلامی ایران سرنگون نشده، موشک‌ها و پهپادهای ایران سرجای خود هستند و تنگه هرمز باز نشده است. دیروز خبر رسید که «مارک روزنبلوم»، از مدیران باسابقه وزارت امنیت داخلی آمریکا و رئیس بخش تحلیل داده این وزارتخانه، پس از بیش از 10 سال فعالیت، در اعتراض به سیاست‌های دولت ترامپ از جمله «جنگ دیوانه‌وار با ایران» از سمت خود استعفا کرده است. علاوه بر این تأثیر جنگ در خود آمریکا نیز وضعیت را به‌شدت برای ترامپ نگران‌کننده کرده است. با افزایش قیمت بنزین و گازوئیل مردم آمریکا تأثیر حماقت ترامپ را در جیب‌های خود احساس می‌کنند و همین وضعیت باعث شده طبق نظرسنجی‌ها دوسوم مردم آمریکا با ادامه جنگ علیه ایران مخالف باشند. همزمان کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه جنگ با ایران و تعرفه‌های جدید دولت دونالد ترامپ می‌تواند تورم را دوباره تشدید کرده و بحران هزینه‌های زندگی در آمریکا را عمیق‌تر کند.

تحقیر ترامپ توسط ایران

نشریه آمریکایی آتلانتیک هم در گزارشی مفصل به قدرت رو به افول دونالد ترامپ در نتیجه جنگ ایران اشاره کرده و نوشته است: دونالد ترامپ همواره خود را قدرتمندترین مرد تاریخ می‌پنداشت. او جنگ‌ها به راه انداخت، روابط اقتصادی و راهبردی کشورش با جهان را از نو شکل داد، از حزب خود اطاعت کامل را مطالبه کرد و تا حد زیادی هم به آن دست یافت. طبق این گزارش، ترامپ باور داشت که قدرتش «هیچ حد و مرزی» ندارد اما بنا به نوشته نویسنده آتلانتیک، اگر روزگاری واقعاً چنین بود، اکنون دیگر قطعاً نیست. ماه‌های اخیر برای ترامپ به‌مثابه یک لحظه حساب‌کشی بوده است؛ او به سختی با برخی محدودیت‌های واقعی برخورد کرده است.

آتلانتیک در ادامه به تجاوز آمریکا به خاک ایران اشاره کرده و و نوشته است: جنگی که ترامپ علیه ایران به راه انداخت و روزگاری تصور می‌کرد تنها چند هفته طول خواهد کشید، امروز وارد ششمین ماه خود شده است. شمار تلفات آمریکا رو به افزایش است، ذخایر تسلیحاتی تحلیل رفته و قیمت بنزین بار دیگر سر به فلک کشیده است. ترامپ به شدت خواهان پایان این جنگ است، اما میان مشاورانش دودستگی افتاده: برخی اصرار به تشدید تنش دارند، در حالی که دیگران به او می‌گویند قضیه را رها کند و خارج شود. نتیجه این بلاتکلیفی، به نوشته آتلانتیک، آن است که ترامپ به جدیدترین رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل شده که توسط تهران تحقیر می‌شود. به گزارش فارس، آتلانتیک در ادامه گزارش خود آورده است: ترامپ روز جمعه تیمی از مشاوران ارشد را در کاخ‌سفید گرد هم آورد تا آخرین گزینه‌ها را در جنگی که پیش‌تر مدعی پیروزی در آن شده بود را بررسی کند. اما او و مشاورانش بار دیگر گزینه تشدید تنش را رد کردند. براساس گزارش این نشریه آمریکایی، دلایل متعددی برای این عقب‌نشینی وجود داشت که از این جمله می‌توان به خطر کاهش خطرناک تعداد موشک‌های رهگیر دفاعی در دسترس سنتکام، نگرانی از گسترش جنگ در خاورمیانه، خشم متحدان کلیدی حوزه خلیج‌فارس که هدف ضدحمله ایران قرار گرفته‌اند، و احتمال بروز یک بحران انرژی یا پناهندگان اشاره کرد.

به نوشته آتلانتیک، ترامپ بارها به مشاورانش گفته است که نگران است تشدید تنش باعث یک آتش‌سوزی اقتصادی جهانی شود و او را «به هوور تبدیل کند»- اشاره به هربرت هوور، رئیس‌جمهور آمریکا که نامش برای همیشه با رکود بزرگ گره خورده است- این ترس از ننگ تاریخی، شاید بیش از هر چیز دیگری، دست ترامپ را برای اقدام قاطع بسته است. آتلانتیک ادامه می‌دهد، در همین حال، تعدادی از جمهوری‌خواهان و محافظه‌کاران بانفوذ نیز شروع به ترغیب ترامپ کرده‌اند تا ناگهان نوعی پیروزی اعلام کرده و باتلاق ایران را پشت‌سر بگذارد. آنها استدلال می‌کنند که منفعت کوتاه‌مدت این کار کاهش قیمت‌ها، خارج کردن ایران از تیتر اخبار و به طور بالقوه نجات شانس جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای پاییز خواهد بود.

کابوس بی‌اهمیتی

شاید عمیق‌ترین بخش تحلیل آتلانتیک، نه به جنگ ایران و نه به سرپیچی جمهوری‌خواهان، که به روان‌شناسی خود ترامپ مربوط می‌شود. نویسنده استدلال می‌کند که بزرگ‌ترین کابوس ترامپ در راه است: بی‌اهمیت شدن. به نوشته آتلانتیک به محض پایان انتخابات میان‌دوره‌ای، ترامپ به یک «اردک لنگ» تبدیل خواهد شد که تنها دو سال پایانی دوران ریاست‌جمهوری‌اش را می‌گذراند و در مقطعی دیگر سوژه اصلی گفت‌وگوهای ملی نخواهد بود. آتلانتیک می‌افزاید: با معطوف‌شدن توجهات به انتخابات مقدماتی ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸، این خطر وجود دارد که ترامپ- کسی که تمام زندگی‌اش را در طلب توجه سپری کرده، کسی که زمانی با یک توئیت بازارها را به هم می‌ریخت و چرخه اخبار را تغییر می‌داد- برای اولین‌بار از تیتر اخبار ناپدید شود.

بی‌اعتنایی اروپا به درخواست ترامپ

همزمان گزارش‌ها حاکی است در حالی که دونالد ترامپ تلاش می‌کند با تشکیل یک ائتلاف دریایی با مشارکت انگلیس و فرانسه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز را تأمین کند، متحدان اروپایی آمریکا تا زمان برقراری آتش‌بس پایدار در جنگ با ایران از پیوستن به این طرح خودداری کرده‌اند؛ اقدامی که از تعمیق شکاف میان واشنگتن و متحدان سنتی‌اش حکایت دارد. منابع آمریکایی و انگلیسی در این زمینه به پولیتیکو گفته‌اند که کشورهای اروپایی حاضر نیستند پیش از تثبیت آتش‌بس در جنگ ایران، از طرح آمریکا برای تشکیل یک گشت دریایی مشترک در تنگه هرمز حمایت کنند. براساس این گزارش، «پیت هگزت» وزیر جنگ آمریکا از انگلیس و فرانسه خواسته است رهبری این ائتلاف دریایی را بر عهده بگیرند، اما این پیشنهاد با تردید گسترده در اروپا روبه‌رو شده است.

فاجعه در بالاترین سطح

تحلیلگر برجسته آمریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو هم بار دیگر جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران را فاجعه‌ای تمام‌عیار توصیف کرد و گفت: نه‌تنها هیچ‌یک از اهداف اصلی این جنگ محقق نشده، بلکه ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد، پایگاه‌های آمریکا در منطقه آسیب دیده‌اند و موقعیت بین‌المللی واشنگتن تضعیف شده است. به گزارش ایسنا، جان مرشایمر، در گفت‌وگویی درباره پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفت: این جنگ را باید «فاجعه‌ای در بالاترین سطح» توصیف کرد؛ زیرا هیچ‌یک از اهداف اعلامی آن محقق نشده است. مرشایمر گفت: دولت دونالد ترامپ چهار هدف اصلی را دنبال می‌کرد؛ تغییر نظام سیاسی ایران، پایان دادن به برنامه غنی‌سازی اورانیوم، از بین بردن توان موشک‌های دوربرد ایران و پایان دادن به حمایت ایران از جنبش‌های مقاومت منطقه. اما آمریکا و اسرائیل در تحقق همه این اهداف شکست خورده‌اند و در مقابل، ایران همچنان کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد. این استاد علوم سیاسی همچنین گفت: پایگاه‌های آمریکا در منطقه خلیج‌فارس یا به‌شدت آسیب دیده‌اند یا از بین رفته‌اند و ساختار ائتلاف واشنگتن با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس نیز دچار آسیب جدی شده است. مرشایمر با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ گفت: اقتصاد جهانی در وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته و اگر جنگ ادامه یابد، خطر ورود جهان به یک رکود بزرگ وجود دارد. وی افزود: ترامپ اکنون دوباره به دنبال مذاکره است، اما هرچه جنگ طولانی‌تر شود، موقعیت چانه‌زنی آمریکا ضعیف‌تر خواهد شد.