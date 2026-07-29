تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان شمار شهدا از 4 هزار و 300 نفر گذشت

منابع لبنانی از تداوم نقض آتش‌بس و حملات ویرانگر ارتش رژیم صهیونیستی در چند منطقه در جنوب لبنان خبر دادند؛ همزمان وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد که از زمان آغاز حملات رژیم به این کشور ۴هزار و ۳۳۳ نفر جان باختند.

به گزارش ایرنا به نقل از النشره، منابع لبنانی، چهارشنبه، از تداوم انفجارهای شبانه‌روزی نظامیان اسرائیلی در جنوب لبنان و تخریب منازل مسکونی خبر دادند که آخرین آنها در زوطر شرقی، کفرتبنیت، نبطیه الفوقا، مجدل زون، مشاع المنصوری و حومه طلوسه رخ داده است. المنار نیز از شلیک منور بر فراز ارتفاعات علی‌الطاهر و انفجار در القنطره خبر داد. وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرد که از آغاز حملات، شمار شهدا به ۴۳۳۳ نفر رسیده و ۱۲۲۳۶ نفر نیز زخمی شده‌اند. روز سه‌شنبه بود که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، از تخریب کامل ۲۰ روستای تاریخی و ۱۵ تا ۲۰هزار خانه در ۲۴ روستای جنوب لبنان سخن گفت.