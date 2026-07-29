کویت هم مثل بحرین لغو تابعیت شیعیان را کلید زد

همسو با رژیم آل‌خلیفه در بحرین، حاکمان کویت هم دست به سلب تابعیت زدند و روحانی برجسته شیعه و پنج فعال مدنی و حقوق بشری را لغو تابعیت کردند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، روزنامه رسمی «الکویت الیوم» در ضمیمه خود فرمانِ مشعل الاحمد الجابر الصباح، امیر کویت، مبنی بر لغو تابعیت از شیخ حسین المعتوق، روحانی شیعه برجسته، و پنج فعال دیگر را منتشر کرد. امیر کویت در فرمان خود لغو تابعیت شیخ حسین عبدالله معتوق علی المعتوق، عبدالعزیز خالد عبدالوهاب اسماعیل علی الفودری، لولوه ناصر عبدالله عبدالوهاب الحسینان، محمد بدر عبدالله صالح محمد المطر، عبدالله محمد عبدالله عبدالوهاب الصالح و منصور احمد حمود المحارب الحمود را اعلام کرده است. بر پایه این گزارش، شیخ حسین المعتوق یکی از برجسته‌ترین روحانیون شیعه در کویت است. وی در گذشته دبیرکل «ائتلاف ملی اسلامی» بود. این همان روشی است که رژیم آل‌خلیفه در بحرین مدتی است که پیش گرفته و به بقیه اعراب هم توصیه می‌کند!