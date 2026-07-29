معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه از استقرار دو بیمارستان تخصصی سیار و یک درمانگاه تخصصی در مرزهای خسروی، مهران و باشماق برای ارائه خدمات شبانه‌روزی و رایگان به زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: خدمت‌رسانی این مراکز درمانی تا بازگشت آخرین زائر اربعین حسینی به کشور ادامه خواهد داشت و تمامی خدمات به‌صورت رایگان و ۲۴ ساعته ارائه

می‌شود.

سردار رسول صادق، معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه در گفت‌وگو با فارس از استقرار دو بیمارستان تخصصی سیار و یک درمانگاه تخصصی در مرزهای خسروی، مهران و باشماق برای ارائه خدمات شبانه‌روزی و رایگان به زائران اربعین حسینی خبر داد.

وی افزود: این مراکز درمانی با هدف ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی، کاهش زمان دسترسی زائران به خدمات تخصصی و پشتیبانی از زنجیره امداد و درمان اربعین، به‌صورت شبانه‌روزی و رایگان به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) خدمات ارائه می‌کنند.

سردار صادق با اشاره به استقرار بیمارستان تخصصی سیار امام حسین(ع) در مرز خسروی گفت: این بیمارستان که در یک کیلومتری پایانه مرزی خسروی مستقر شده، از بخش‌های اورژانس خواهران و برادران، مطب پزشک عمومی، بخش‌های بستری، ICU، CCU، اتاق عمل، ریکاوری، آزمایشگاه، دندانپزشکی، رادیولوژی و سامانه اکسیژن‌ساز سانترال برخوردار است و کادر تخصصی آن در رشته‌هایی همچون جراحی عمومی، ارتوپدی، قلب، گوش و حلق و بینی، چشم‌پزشکی، رادیولوژی، سونوگرافی، داروسازی و دندانپزشکی به زائران خدمات ارائه می‌کنند.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه همچنین درباره مرکز درمانی مستقر در مرز مهران اظهار داشت: بیمارستان تخصصی سیار «ثامن‌الائمه(ع)» وابسته به مرکز بهداری شمال‌شرق نیروی زمینی سپاه در محل ورودی پیاده مرز زمینی مهران مستقر شده و آماده خدمت‌رسانی به زائران پیاده اربعین حسینی است.

وی ادامه داد: این بیمارستان با ظرفیت ۳۲ تخت بستری، یکی از مراکز درمانی مجهز مستقر در مسیر تردد زائران به شمار می‌رود و با حضور شبانه‌روزی پزشکان و جراحان مجرب از جمله جراح عمومی و جراح ارتوپد، خدمات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد.

سردار صادق تصریح کرد: بیمارستان تخصصی سیار ثامن‌الائمه(ع) دارای بخش‌های مختلفی از جمله اورژانس، بستری خواهران، بستری برادران، اتاق عمل مجهز، رادیولوژی و سونوگرافی است و استقرار آن در نقطه ورودی مرز مهران با هدف تسریع در دسترسی زائران به خدمات درمانی تخصصی و کاهش فشار بر مراکز درمانی شهرهای مرزی انجام شده است.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت درمانگاه تخصصی مستقر در مرز باشماق گفت: درمانگاه تخصصی بیمارستان شهید قاضی نیروی زمینی سپاه نیز در این مرز با برخورداری از امکانات بهداشتی و درمانی شامل اورژانس، داروخانه، آزمایشگاه، فوریت‌های پزشکی، بخش مراقبت ویژه و احیا و با حضور پزشکان عمومی و متخصص، آماده خدمت‌رسانی به زائران است.

معاون بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه با بیان اینکه این مراکز از ظرفیت مناسبی برای پشتیبانی درمانی زائران برخوردارند، افزود: در این طرح، پزشکان عمومی، متخصص، کادر درمانی و نیروهای پشتیبان در حوزه‌های مختلف به کارگیری شده‌اند و آمبولانس‌ها نیز در طول زنجیره امداد و انتقال اربعین به‌صورت کامل عملیاتی و آماده خدمت هستند.

سردار صادق در پایان تأکید کرد: خدمت‌رسانی این مراکز درمانی تا بازگشت آخرین زائر اربعین حسینی به کشور ادامه خواهد داشت و تمامی خدمات به‌صورت رایگان و ۲۴ساعته ارائه می‌شود.