دستور موساد به مقامات برای در امان ماندن از حملات انتقامی ایران
موساد به مقامات صهیونیست برای در امان ماندن از حملات انتقامی ایران توصیه کرد روال روزمره خود را تغییر دهند.
پایگاه خبری واینت (Ynet) گزارش داد که هشدار عمومی درخصوص احتمال هدف قرار گرفتن مقامات فعلی و سابق رژیم صهیونیستی به آنها ارائه شده است.
در پی این هشدارها، سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شاباک) تصمیم گرفت حفاظت امنیتی از شخصیتهای اسرائیلی را تقویت کند و به آنها توصیه کرد روال روزمره خود را تغییر دهند و اقدامات احتیاطی شدیدی را اتخاذ کنند؛ گامی که بازتابدهنده وضعیت آمادهباش حداکثری نهادهای امنیتی رژیم صهیونیستی است.
به گزارش تسنیم، در این گزارش آمده است که در اقدامی استثنایی، محل برخاستن هواپیمای حامل بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در سفر به واشنگتن، از فرودگاه بنگوریون به پایگاه هوائی نواتیم تغییر داده شد.
همزمان با این اقدام، تدابیر شدید امنیتی و محرمانهای درباره زمان برخاستن و مسیرهای پروازی اعمال شد. هدف از این اقدامات، ایجاد ابهام برای خنثیسازی هرگونه تلاش احتمالی برای هدفگیری هواپیما یا نخستوزیر رژیم صهیونیستی عنوان شده است؛ این در حالی است که تهدیدات ایران علیه شخصیتهای برجسته رژیم صهیونیستی بهطور قابلتوجهی افزایش یافته است.