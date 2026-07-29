ایران به کشورهای منطقه نشان داد بهای میزبانی از آمریکا سنگین است

حمله پیش‌دستانه ایران به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن پیامی به آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش بود که بدانند در این جنگ وجودی تا نابودی کامل باند اپستین؛ رژیم تروریست آمریکا و اسرائیل و پادشاهی‌های فاسد منطقه، دست از جنگ برنمی‌داریم.

روز یکصد و پنجاه و دوم از جنگ با یک شگفتانه آغاز شد. در حالی که آرامشی شکننده بر میدان جنگ حاکم بود؛ ایران در اقدامی پیشدستانه به پایگاه نظامیان آمریکایی در اردن حمله کرد. حمله‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا و سنتکام آن را «غافلگیر‌کننده» خواندند.

محاصره دریایی یک اقدام نظامی است

و رهبری ایران آن را بدون پاسخ نمی‌گذارد

همین حمله جسورانه و تحسین‌برانگیز نیروهای مسلح ایران موضوع رسانه‌ها و تحلیل‌گران بین‌الملی قرار گرفت. «دنی سیترینوویچ» رئیس سابق میز ایران در سازمان اطلاعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی(امان) از جمله کسانی بود که به تحلیل این حمله پرداخت. از نظر او رهبری کنونی ایران مصمم است به‌جای صرفاً واکنش نشان دادن به تصمیم‌های واشنگتن، روند رویارویی را تعیین کند. تهران می‌خواهد نشان دهد که همچنان ابتکار عمل را در اختیار دارد و می‌تواند تشدید تنش را بر اساس شرایط خود شکل دهد.

سیترینوویچ در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «از دیدگاه ایران، محاصره دریایی یک اقدام جنگی است و برخلاف بحران‌های پیشین، رهبری کنونی حاضر نیست محدودیت‌های اعمال‌شده بر دسترسی دریایی خود را بدون پاسخ نظامی بپذیرد.»

هدف حملات ایران، فهماندن

بهای میزبانی از آمریکا به کشورهای منطقه است

«رام مانوئل» یکی از مقامات ارشد کاخ سفید در دولت اوباما نیز طی مصاحبه با شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان به بررسی حمله غافلگیرکننده ایران به پایگاه آمریکا در اردن پرداخت. «مانوئل» پرسش مجری سی‌ان‌ان را که گفت: «واکنش شما به آنچه که سنتکام یک «حمله غافلگیرانه» از سوی ایران توصیف کرد، چیست؟» این‌طور پاسخ داد: «ایران می‌خواهد همه متحدان آمریکا در منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، بابت میزبانی از ایالات متحده هزینه بپردازند. هدف بلندمدت ایران همواره، از زمان انقلاب‌، بیرون راندن آمریکا از منطقه خلیج‌فارس بوده است. بنابراین، وقتی این تحولات را در این چارچوب در نظر بگیرید، برای من تعجب‌آور نیست که درست در روزی که نخست‌وزیر اسرائیل در دفتر بیضی کاخ سفید حضور دارد، ایران دست به چنین اقدامی بزند.»

هشدار فرمانده سنتکام

نسبت به درز اطلاعات نظامی

حملات ایران به اردن نه فقط در شب گذشته بلکه در طول دور جدید جنگ باعث غافلگیری مقامات آمریکایی شده است. پیشتر رسانه‌های آمریکایی از دقت و قدرت حملات ایران گزارش‌های متعددی منتشر کرده بودند اما شاید درز اطلاعات و تصاویر از سربازان آمریکایی مستقر در اردن را نشانه دیگر این غافلگیری بتوان برشمرد.

نیروهای تروریستی ارتش آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) پروتکل‌های سختگیرانه‌ای برای تصویربرداری از محل اقامت خود و ادوات و تجهیزات پایگاه‌های آمریکا دارند. آنها این پروتکل را در دور قبلی جنگ که اهداف ایران بیشتر شامل کشورهای میزبان آمریکا در حاشیه خلیج‌فارس می‌شد، کاملاً رعایت کرده و به سختی تصاویری از نظامیان آمریکایی منتشر می‌شد. اما در دور جدید که پایگاه‌های آمریکا در اردن به بانک اهداف ایران اضافه شد ظاهراً نظامیان آمریکایی مستقر در اردن آن‌قدر از حملات ایران غافلگیر شده‌اند که پروتکل یاد شده را به فراموشی سپرده و به انتشار تصاویر و فیلم‌های لحظه اصابت موشک‌های ایران پرداخته‌اند.

این اتفاق واکنش «برد کوپر» فرمانده نیروهای تروریستی سنتکام را در پی داشت. «کوپر» به نیروهایش هشدار داده است که ویدئوهای ضبط‌شده با تلفن همراه و پست‌های منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به ایران کمک کنند تا میزان اثربخشی حملات خود به پایگاه‌های آمریکا را ارزیابی کند.

بر اساس هشدار فرمانده سنتکام که خبرگزاری آمریکایی رویترز آن را فاش کرده است، عکس‌ها، ویدئوها و گزارش‌های خبری می‌توانند اطلاعاتی تقریباً لحظه‌ای درباره میزان خسارات ناشی از حملات در اختیار ایران قرار دهند و این امر می‌تواند امکان برنامه‌ریزی و اجرای حملات بعدی را با دقت و اثربخشی بیشتر فراهم کند.

به همین منظور برخی از نیروهای آمریکایی مستقر در اردن از هم‌اکنون مطلع شده‌اند که تلفن‌های همراهشان طی روزهای آینده ضبط خواهد شد و فرماندهی سنتکام نیز در حال بررسی اجرای سیاستی گسترده‌تر در سراسر منطقه به‌منظور حفظ امنیت عملیاتی است.

«کوپر» همچنین به ویدئویی که با عینک هوشمند Meta هنگام حمله ایران به پایگاه هوائی موفق السلطي در اردن ضبط شده بود، اشاره کرده و آن را نمونه‌ای از این دانست که چگونه انتشار عمومی چنین تصاویر و ویدئوهایی می‌تواند اطلاعات حساس درباره عملیات نظامی آمریکا را آشکار کند.

عربستان با طناب آمریکا به چاه افتاد

در روز صد و پنجاه و دوم جنگ، عربستان سعودی در کنار ارباب آمریکایی‌اش به پایگاه‌های الحشد‌الشعبی در عراق حمله کرد تا با طناب ترامپ به قعر چاه فرو رود. اقدام احمقانه رژیم سعودی که البته چاره‌ای جز اجرای آن به دستور آمریکا را نداشت در حالی رخ داد که این کشور می‌کوشید خود را از جنگ منطقه‌ای دور نگه دارد. در همین زمینه شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان در گزارشی بر روی وبسایت خود نوشت: «عربستان سعودی در حال کشیده شدن به جنگی است که با تمام توان کوشیده از آن اجتناب کند.» این رسانه در ادامه گزارش خود به وضعیت شکننده عربستان اشاره کرده و آورده است: «همزمان، اختلال در مسیرهای صادرات نفت از باب‌المندب، آسیب‌پذیری تأسیسات انرژی و ثبت بزرگ‌ترین کسری فصلی عربستان از ۲۰۱۸، فشارها بر این پادشاهی را تشدید کرده است.»

شبکه آمریکایی سی‌ان‌ان البته به این نکته اشاره نکرده است که وقتی عربستان خاک، آب و آسمان خود را در اختیار نیروهای ارتش تروریستی آمریکا برای حمله به ایران و یمن قرار می‌داد؛ پیش از همه خود را به جنگ وارد کرده بود و اکنون نیز نباید انتظار داشته باشد علی‌رغم میزبانی از تروریست‌های آمریکایی آتش جنگ دامن‌گیرش نشود.

ورود رژیم سعودی به عنوان نیروی نیابتی آمریکا به جنگ یک پیام دیگر هم دارد و آن درماندگی ارتش تروریستی آمریکا است. در حالی که در دوره‌های قبلی جنگ سنتکام به تنهائی وارد عمل شده و مدعی حمله به مقاومت اسلامی عراق می‌شد؛ این بار آمریکا ظاهرا آن‌قدر در توان نظامی فرسوده و ناتوان شده که رژیم سعودی را به میدان آورده تا به او کمک کند.

یک مقام دیگر دولت ترامپ

در اعتراض به سیاست‌های آمریکا استعفا کرد

اوضاع دولت آمریکا نه تنها در خارج از آمریکا و در میدان جنگ که در داخل آمریکا هم چندان مساعد نیست.

روز گذشته یکی دیگر از مقامات امنیتی دولت ترامپ که از منتقدان جنگ به حساب می‌آمد استعفا داد. «مارک روزنبلوم»، از مدیران باسابقه وزارت امنیت داخلی آمریکا و رئیس بخش تحلیل داده این وزارتخانه بود. «روزنبلوم» در پیامی که در شبکه اجتماعی لینکدین منتشر کرد، گفت از پایان همکاری با دولت ترامپ «خوشحال» است.

او سیاست‌های دولت آمریکا را «جنگ علیه مهاجران»، «جنگ علیه کارکنان دولت» و «جنگ علیه حقیقت» توصیف کرد و همچنین از آنچه «فساد آشکار» و «جنگ دیوانه‌وار با ایران» خواند، انتقاد کرد. این مقام باسابقه نوشت که با وجود علاقه به ادامه خدمت عمومی، شرایط کنونی او را به این نتیجه رسانده که زمان ایجاد تغییر فرا رسیده است.

پیش از او «جو کنت» رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا نیز در اعتراض به جنگ دولت آمریکا علیه ایران استعفا کرده و به انتقاد از دولت ترامپ پرداخته بود.

ایران با تولید داخلی تحریم‌ها را کنار زده است

تاب‌آوری ایران پس از پنج ماه جنگ و علی‌رغم تحریم‌های آمریکا سوژه اظهارنظر جدید «فرید زکریا» مجری سرشناس آمریکایی شد. او دلیل تاب‌آوری اقتصادی ایران را انعطاف‌پذیری اقتصاد، مرزهای آبی و خاکی گسترده و تنوع صنایع توصیف کرد و نوشت: «ایران یکی از متنوع‌ترین اقتصادهای صنعتی فعال در منطقه را دارد. ایران هفت همسایه دارد و می‌تواند به راحتی به فراتر از مرزهای خود تجارت کند. ایران همچنین بندرهای متعددی دارد که برخی از آنها حتی در طول جنگ فعال بودند. ایران غیر از نفت صادرات دیگری هم دارد؛ صنایع پررونق مانند استیل، پتروشیمی، فولاد و محصولات غذایی تقویت شده است. ایران با تولید بیشتر، تحریم‌های بین‌المللی را کنار زده است، ازجمله در صنعت خودرو و محصولات دارویی. اگرچه بسیاری از این تولیدات در جهان غیر قابل رقابت هستند، ایران توانسته است نیاز شهروندان خود را برآورده کند.»