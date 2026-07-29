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کد خبر: ۳۳۵۰۸۹
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
سرویس کیهان » اخبار
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انگلیس

خشکسالی در نیمی از مناطق

آژانس محیط زیست انگلیس اعلام کرد هفت منطقه از انگلستان اکنون به طور رسمی در شرایط خشکسالی 
به سر می‌برند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آژانس محیط زیست انگلیس کل استان لندن را نیز از جمله مناطقی که خشکسالی بر آن مستولی شده است نام برد و افزود: این وضعیت پس از کاهش کم سابقه بارندگی و دمای بالا روی داده است. دولت انگلیس پیش‌تر اعلام کرد گرمای شدید و کمبود بارندگی سبب شده غلات، سبزیجات و حبوبات محصول کمتری بدهند. برخی محصولات نیز زودتر از موعد رسیده‌اند و برداشت آنها زودتر آغاز شده است که می‌تواند بر کیفیت و میزان برداشت اثر منفی بگذارد. بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده در انگلیس، خشکسالی نه تنها تولید محصولات کشاورزی را در این کشور کاهش داده، بلکه هزینه‌های تولید را نیز افزایش داده است. این شرایط همچنین امنیت غذایی و درآمد کشاورزان را در این کشوربه شدت تهدید می‌کند. خشکسالی و کاهش بارندگی موجب شده است در کشور جزیره‌ای انگلیس سطح آب در برخی رودخانه‌های این کشور به پایین‌ترین میزان در تاریخ این کشور برسد.

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