۱۳ کشته در زلزله

در پی زمین‌لرزه‌ شدید روز سه‌شنبه در جنوب ژاپن، دست‌کم ۱۳ نفر جان باختند، صدها تن مجروح شدند و جریان برق و آبِ ده‌ها هزار مشترک قطع شده است.

به گزارش ایسنا، «سانائه تاکایچی»، نخست‌وزیر ژاپن روز چهارشنبه گفت: هنوز افرادی در انتظار نجات هستند و ما با زمان مسابقه می‌دهیم. ما تمام تلاش خود را برای یافتن و نجات هرچه بیشتر افراد به کار خواهیم بست.

این زمین‌لرزه ۷.۱ ریشتری (که منابع آمریکایی، بزرگی آن را ۶.۸ ریشتر ثبت کرده‌اند)، بعدازظهر روز سه شنبه استان «کوماموتو» در جزیره «کیوشو» را لرزاند. سخنگوی دولت یک روز پس از وقوع این زمین‌لرزه که تاکنون دست‌کم ۱۳ فوتی داشته است، گفت: گزارش‌هایی مبنی بر جراحت شدید هفت نفر و جراحت جزئی ۲۹ نفر دیگر دریافت کرده‌ایم.

همچنین تا ساعت ۷ صبح دیروز به وقت محلی 9 هزار و۱۸۶ نفر در ۵۰۶ مرکز اسکان اضطراری در پنج استان پناه گرفته‌اند. به گزارش گاردین، تیم‌های امداد و نجات همچنان در حال جست‌وجو در میان آوار هستند.