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کد خبر: ۳۳۵۰۸۷
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۴۰۵ - ۲۱:۱۹
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کره جنوبی

ثبت رکورد گرمای جدید پس از ۱۲۲ سال

 منابع محلی می‌گویند نواحی جنوب شرق کره جنوبی روز چهارشنبه شاهد گرمای بی‌سابقه بوده و شهر بندری «بوسان» بالاترین دمای خود را در 
۱۲۲ سال گذشته ثبت کرده است.
به گزارش ایسنا، دمای هوای بوسان در ساعت ۱۴:۵۶ به وقت محلی به ۳۸.۸ درجه سانتی‌گراد رسید؛ رقمی که رکورد پیشین ۳۷.۳ درجه سانتی‌گراد ثبت‌شده در سال ۲۰۱۶ را شکست و بالاترین دما از زمان آغاز ثبت آمار در سال ۱۹۰۴ محسوب می‌شود. در شهر «یانگ‌سان» واقع در جنوب شرق این کشور نیز دما در ساعت ۱۵:۳۴ به وقت محلی به ۴۰.۳ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت که بالاترین میزان ثبت‌شده در این شهر از زمان آغاز پایش‌های هواشناسی در سال ۲۰۰۸ است. این سازمان پیش‌بینی کرده است موج گرمای اخیر تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت. به گزارش آناتولی، اداره هواشناسی همچنین پس از آنکه دمای محسوس هوا در بخش‌هایی از «سئول» از ۳۵ درجه سانتی‌گراد فراتر رفت، سطح هشدار موج گرما را برای این مناطق ارتقا داد.

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