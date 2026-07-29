تسهیل ثبتنام فرزندان شهدا و مجروحان شدید جنگهای اخیر در مدارس شاهد
مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزشوپرورش از تسهیل ثبتنام فرزندان شهدا و مجروحان شدید جنگ اخیر (جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان) در مدارس شاهد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، زهرا پناهیروا گفت: برای دانشآموزانی که در جریان جنگ ۱۲روزه و چنگ اخیر، پدر یا مادر خود را از دست داده و یا از مجروحان شدید هستند و هنوز پرونده آنان در بنیاد شهید به مرحله تعیین درصد جانبازی یا تشکیل کمیسیون نرسیده است، تسهیلات ویژهای پیشبینی شده است. پناهیروا افزود: فرزندان شهدا در صورت نداشتن کد ایثارگری نیز میتوانند با معرفینامه بنیاد شهید استان، در مدارس شاهد ثبتنام کنند تا پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، اطلاعات آنان در سامانه ثبت شود. وی درباره فرزندان مجروحان شدید نیز ادامه داد: با هماهنگی بنیاد شهید، افرادی که دوران بستری ناشی از مجروحیت و مجروحیت آنان مورد تأیید بنیاد شهید قرار گیرد، به عنوان خانواده جانباز یا مشمولان طرح شاهد از اولویت ثبتنام در مدارس شاهد برخوردار خواهند شد.
استمرار پیشثبتنام پایههای اول و هفتم در مدارس شاهد
مدیرکل مدارس شاهد و امور ایثارگران وزارت آموزشوپرورش با بیان اینکه فرآیند ثبتنام مدارس شاهد همچنان ادامه دارد، گفت: پیشثبتنام پایه اول ابتدایی انجام شده و مدیران مدارس در حال بررسی مدارک هستند. همچنین پیشثبتنام پایه هفتم بهدلیل شرایط اخیر یک هفته تمدید شده و پس از پایان مهلت، پروندهها بررسی خواهد شد.تلاش میکنیم تا هفته آینده امکان پیشثبتنام دانشآموزان ورودی پایه دهم نیز در سامانه فراهم شود.
رایگان بودن تحصیل در مدارس شاهد و شرط ثبتنام میانپایه
پناهیروا با تأکید بر اینکه در سال جاری ثبتنام میانپایه در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول در مدارس شاهد انجام نمیشود، ادامه داد: دانشآموزان مشمول طرح شاهد و مشمولان در مناطق جنگی از این قاعده مستثنی میباشند، آنان با مراجعه به مدارس و ثبت اطلاعات در سامانه، امکان ثبتنام خواهند داشت و ثبتنام دانشآموزان عادی در میانپایهها انجام نمیشود. وی همچنین از رایگانبودن تحصیل دانشآموزان مشمول طرح شاهد و فرزندان جانبازان در مدارس شاهد خبر داد.