زائران برای خروج، مرزهای باشماق و تمرچین را انتخاب کنند

ستاد مرکزی اربعین حسینی به زائران توصیه کرد به علت خنکی هوا و نبود ازدحام جمعیت، برای خروج مرزهای باشماق و تمرچین را انتخاب کنند.

به گزارش وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین حسینی با صدور اطلاعیه شماره ۹ به زائران توصیه کرد عبور از مرزهای باشماق و تمرچین را در برنامه‌های خود قرار دهند زیرا این مرزها به علت شرایط اقلیمی (خنکی هوا) و نبود ازدحام جمعیت، از وضعیت مناسبی برای خروج زائران برخوردار است. این ستاد اعلام کرد: برابر تمهیدات صورت‌گرفته، انتقال زائران از شهر ارومیه به پیرانشهر و مرز تمرچین رایگان است و طبق توافقات صورت پذیرفته با اقلیم کردستان عراق، جابه‌جایی زائران از مرز تمرچین تا شهر اربیل و برعکس توسط ناوگان حمل‌ونقل عراقی رایگان است.

ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد: با توجه به تقاضای بالای هموطنان برای شرکت در مراسم اربعین حسینی، زائران تا حد ممکن از خودرو شخصی استفاده کنند و با اتخاذ تمهیدات و پیش‌بینی قبلی، پارکینگ‌های مرزهای اربعینی همچنان دارای ظرفیت لازم برای پذیرش خودروهای زائران است.

این ستاد اعلام کرد: زوار برای بازگشت به مرز تمرچین به پارکینگ تعبیه شده در عمود ۵۷ مسیر کربلا به بغداد مراجعه کنند، همچنین مواکب برای رفاه حال زائران و پذیرایی از ایشان در محل این پارکینگ مستقر هستند.

ستاد مرکزی اربعین در این اطلاعیه تاکید کرد: جدول نرخ‌های مصوب وزارت راه و شهرسازی درخصوص بلیط اتوبوس‌های ویژه‌ جابه‌جایی زائران به پایانه‌های مرزی در کانال اطلاع‌رسانی ستاد مرکزی اربعین بارگذاری شده است، برای اطلاع دقیق به نشانیsetadarbaeen_ir@ در پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنید.

زائران در صورت داشتن سؤال، ابهام یا شکایات با شماره «۱۴۱» سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کشور تماس بگیرند.