«هپاتیت B» در ایران مهار شده است
معاون بهداشت وزیر بهداشت گفت: هپاتیت B در کشور تقریباً بهطور کامل تحت کنترل درآمده و امید میرود هپاتیت C نیز طی
دو تا سه سال آینده به سمت ریشهکنی رود.
به گزارش خبرگزاری فارس، هپاتیت ویروسی یکی از مهمترین مشکلات سلامت عمومی در جهان بهشمار میرود و هنوز هم سالانه شمار زیادی از مردم را درگیر میکند. این بیماری در گونههای مختلفی از جمله هپاتیت D ،C ،B ،A و E دیده میشود اما بیشترین بار بیماری و بیشترین عوارض مزمن آن مربوط به هپاتیت B و C است.
اهمیت این بیماری فقط به مرحله ابتلا محدود نمیشود، زیرا بسیاری از مبتلایان ممکن است سالها بدون علامت زندگی کنند و زمانی متوجه بیماری شوند که آسیبهای جدی به کبد وارد شده باشد.
در چنین شرایطی خطر بروز فیبروز سیروز و حتی سرطان سلولهای کبدی افزایش پیدا میکند و همین موضوع باعث شده کنترل و پیشگیری از هپاتیت به یکی از اولویتهای اصلی نظام سلامت در جهان تبدیل شود.
در ایران یکی از مهمترین دستاوردهای نظام سلامت در سالهای گذشته واکسیناسیون همگانی علیه هپاتیت B بوده است. این واکسیناسیون که از اوایل دهه هفتاد در برنامه ایمنسازی کودکان قرار گرفت توانست میزان ابتلا را در نسلهای جوان به شکل چشمگیری کاهش دهد و امروز به گفته مسئولان حوزه بهداشت هپاتیت B که با واکسن قابل پیشگیری است در کشور تقریباً بهطور کامل تحت کنترل قرار گرفته است.
معاون بهداشت وزارت بهداشت در رادیو سلامت اظهار داشت: کارهای زیادی انجام شده و مهمترین خبر این است که در کنار واکسیناسیون کامل هپاتیت، ایران توانسته هپاتیت B را در سطحی بسیار قابلقبول، تحت کنترل درآورد.
علیرضا رئیسی با اشاره به برنامه اصلی جاری در حوزه بیماریهای ویروسی کبدی از هپاتیت C به عنوان محور مهم اقدامات کنونی یاد کرد و افزود: در زمینه شناسایی غربالگری و درمان این بیماری دستاوردهای بسیار خوبی به دست آمده است.
به گفته رئیسی، این روند در سراسر کشور با قدرت ادامه دارد و امید زیادی وجود دارد که طی دو تا سه سال آینده ایران بتواند به سمت ریشهکنی هپاتیت C حرکت کند.
وی تأکید کرد: شاید همه این پیشرفتها هنوز به اندازه کافی در فضای عمومی مطرح نشده باشد اما در عمل فعالیتهای گستردهای در این زمینه در حال انجام است و از روند کار رضایت وجود دارد.