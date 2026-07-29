# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی

سند واقعی شکست آمریکا

عبدالمجید خرقانی: «ایران، نه‌تنها اولین کشوری است که بعد جنگ جهانی به آمریکا حمله موشکی داشته، بلکه اولین کشوری هم است در تاریخ که به آمریکا حمله پیش‌دستانه داشته است! سند واقعی شکست آمریکا همین است و بس.»

حق و باطل

کاربری تصویر این تابلوی نصب‌شده در خیابان‌های کاظمین عراق از رهبر شهید انقلاب، حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و شهدای کربلا در مقابل ترامپ، نتانیاهو و شمر را منتشر کرد.

مردم وطن‌پرست

برهان مجد با انتشار این تصویر از خلبان شهید جنگ اخیر نوشت: «شهید خلبان مجید کاظمی ۹۹درصد می‌دونست برنمی‌گرده ولی به‌خاطر ایران رفت. شما با چنین مردم وطن‌پرستی طرفید.»

هر زنجیره‌ای یک آغاز دارد

فارس‌پلاس با انتشار تصویری از باند جنایتکار و تروریست آمریکایی و مرگ سناتور ضد ایرانی نوشت: «هر زنجیره‌ای یک آغاز دارد، اولین قطعه که بیفتد، دیگر فقط مسئله زمان است.»

شکست غیرقابل ترمیم آمریکا

رابرت پیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو: «طی ۳۵ سال گذشته، ایالات‌ متحده بر یک نظریه درباره قدرت نظامی تکیه کرده: استقرار پایگاه‌های نظامی در خارج از مرزهای خود، برتری هوایی، حملات دقیق با سلاح‌های هدایت‌شونده، دستیابی سریع به پیروزی در جنگ، اما به نظر می‌رسد جنگ با ایران هر چهار رکن این نظریه را از کار انداخته باشد.»

جنایت معدومین را ببینید

کاربری نوشت: «اگه شما به زنده آتیش زدن یه بی‌گناه میگین اعتراض، ما هم به کاری که قوه قضائیه کرد میگیم ماساژ گردنی!»