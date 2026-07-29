خواندنی از ورزش

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* با اعلام فدراسیون کشتی، سپاهان امسال در لیگ برتر کشتی فرنگی تیمداری خواهد کرد. حالا با قطعی شدن حضور طلاییپوشان اصفهانی، طالب نعمتپور قرارداد خود را به صورت رسمی با این باشگاه امضا کرد تا هدایت تیم کشتی فرنگی سپاهان را بر عهده بگیرد. با ورود سپاهان، در کنار تیمهایی همچون استقلال، بانک شهر و دانشگاه آزاد اسلامی ایذه، رقابتهای فصل جدید لیگ برتر کشتی فرنگی با حضور تیمهای مدعی و پرافتخار، جذابتر و پرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد.
* ترکیب نهائی شرکتکنندگان مسابقات نمایشی سیکس کینگز اسلم 2026 اعلام شد. این رقابتها از 21 تا 24 اکتبر (29 مهر تا 2 آبان) در ریاض عربستان برگزار میشود و با وجود نداشتن امتیاز در ردهبندی ATP، به دلیل حضور ستارههای بزرگ و جوایز مالی سنگین، از مهمترین رویدادهای نمایشی تنیس به شمار میرود. یانیک سینر، کارلوس آلکاراس، نواک جوکوویچ، الکساندر زورف، الکس دمینور و تیلور فریتس شش شرکتکننده این دوره هستند. تنها تغییر نسبت به سال گذشته، بازگشت دمینور به جای استفانوس سیتسیپاس است. در دوره گذشته، سینر با شکست آلکاراس قهرمان شد و 6 میلیون دلار جایزه گرفت؛ همچنین هر یک از سایر شرکتکنندگان
1.5 میلیون دلار پاداش حضور دریافت کردند. انتظار میرود با حضور همزمان سینر، آلکاراس و جوکوویچ، این دوره نیز با استقبال گسترده علاقهمندان همراه شود.
* فدراسیون پارادوومیدانی ترکیب نهائی خود برای حضور در بازیهای پاراآسیایی ناگویا را مشخص کرد. بر این اساس، ۴۳ ورزشکار شامل ۲۶ مرد و ۱۷ زن در سه بخش دو، پرش و پرتاب به این رقابتها اعزام میشوند. اسامی ورزشکاران اعزامی به شرح زیر است: مهدی اولاد، علیرضا مختاری، امیرحسین علیپور، حسن ابجوند، حمید اسلامی، ظفر ذاکر، لیلا کبکزند، الهام صالحی، امانالله پاپی، صادق بیتسیاح، عرفان بندری، هاشمیه متقیان، سعید افروز، یاسین خسروی، وجیه هوشمند، فائزه دیبایی، حامد امیری، زینب مرادی، شهلا حدیدی، مهران نکوییمجد، وحیدعلی نجیمی، هاشم رستگاری، هاجر صفرزاده، کوثر قرایی، سامان پاکباز، پرستو حبیبی، هرمز صیدی، رضا حاتمی، معصومه تورانی، مهرداد مرادی، فرزانه سهرابیتبار، زهرا سادات پوراسماعیل، حنان کعب عمیر، علیرضا زارع، محمد ابراهیم پورطلایی، محمدطاها بیگرضایی، بتول جهانگیری، محمد بخشی، محمدصابر فتحآباد، فاطمهزهرا امیریوسفی، الناز دارابیان و آتنا محمدیان. همچنین ۱۲ مربی شامل هفت مربی مرد و پنج مربی زن، این تیم را همراهی خواهند کرد. فدراسیون پارادوومیدانی اسامی نهائی ورزشکاران و مربیان را به کمیته ملی پارالمپیک معرفی کرده است. پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی از ۲۶ مهر تا ۵ آبان با حضور حدود چهار هزار ورزشکار از ۴۵ کشور در ناگویا برگزار میشود و این نخستین حضور پارادوومیدانی ایران در این بازیها زیر نظر مستقیم فدراسیون مستقل این رشته خواهد بود.