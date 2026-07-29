از دست رفتن فرصت حضور در نیمه نهائی جهانی برای نماینده ایران، عملکرد کادر فنی را زیر ذره‌بین برد؛ آن هم در شرایطی که برنامه رسمی مسابقات از قبل از سوی اتحادیه جهانی کشتی اعلام شده بود.

در جریان رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی ۲۰۲۶ نوجوانان جهان در باکو پایتخت آذربایجان، در شرایطی که قرار بود آرمین اسماعیلی نماینده وزن ۴۵ کیلوگرم ایران در دیدار نیمه‌نهائی به مصاف حریف آذربایجانی برود، به علت دیر رسیدن به سالن مسابقات نتوانست در زمان مقرر بر روی تشک حاضر شود تا دست حریف آذربایجانی بالا برود و فینال جهانی را از دست بدهد.

محسن سوریان درباره عملکرد تیم ملی نوجوانان کشتی فرنگی و اتفاقات رخ‌داده در جریان مسابقات اظهار کرد: از همان روز نخست حضورمان در آذربایجان، در گزارش‌هایی که به مسئولان اتحادیه جهانی کشتی ارائه کردیم، نسبت به شرایط نامناسب میزبانی اعتراض داشتیم. متأسفانه برگزارکنندگان بابت اسکان از تیم‌ها هزینه دریافت کردند اما محل اقامت در حد یک مسافرخانه بود. همچنین وسیله حمل‌ و نقل مناسبی در اختیار تیم‌ها قرار نگرفت و ورزشکاران و اعضای کادر فنی ناچار بودند بخشی از مسیر را پیاده طی کنند. از سوی دیگر، دسترسی به اینترنت و امکانات ارتباطی نیز وجود نداشت و این موضوع مشکلات زیادی برای تیم‌ها ایجاد کرد.

وی درباره اتفاق رخ‌داده برای آزمون اسماعیلی نیز گفت: طبق برنامه اولیه قرار بود مسابقات تا ساعت ۲ صبح به پایان برسد، اما به دلیل طولانی شدن رقابت‌ها، تا ساعت ۴ و نیم بعدازظهر درگیر مسابقات سه کشتی‌گیر دیگر تیم بودیم. کشتی آزمون اسماعیلی نیز در همین زمان قرار داشت. زمانی که وارد سالن گرم شدیم، روی مانیتور اعلام شده بود کشتی‌های سرگروهی و فینال برگزار خواهد شد، اما برگزارکنندگان ناگهان برنامه را تغییر دادند و اعلام کردند که از ساعت ۱۷ مسابقات رده‌بندی آغاز می‌شود. به همین دلیل بموقع به تشک نرسیدیم و داوران بدون حضور اسماعیلی، دست حریف او را به عنوان برنده بالا بردند.