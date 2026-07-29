اخبار ورزش جهان

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وداع نیمار با تیم ملی برزیل
نیمار جونیور به صورت رسمی از پایان حضورش در تیم ملی فوتبال برزیل خبر داد.
نیمار یکی از نامهای بزرگ در تاریخ فوتبال برزیل محسوب میشود که علاوهبر جادویش در مستطیل سبز، همواره با حاشیههای زیادی نیز در زندگی شخصی دست و پنجه نرم میکرد. حاشیههایی که خیلی زود او را از یک ستاره بزرگ که مدعی توپ طلای جهان بود، به بازیکنی دردسرساز تبدیل کرد.
نیمار با وجود افت شدید و مصدومیتهای متوالی، از سوی کارلو آنچلوتی سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل، در جمع مسافران جامجهانی ۲۰۲۶ قرار گرفت، اما مطابق انتظار عملکرد خوبی نداشت و تیمش در مرحله یکهشتم با قبول شکست دو بر یک مقابل نروژ از گردونه مسابقات کنار رفت تا روند ناکامیهای سلسائو ادامه یابد.
نیمار ۱۳۰ بار پیراهن پرافتخارترین تیم جهان را برتن کرد و آمار ۸۰ گل و ۵۸ پاس گل را برای برزیل به ثبت رساند. با این حال او در جامجهانی یک ناکام مطلق بود و نتوانست با برزیل به توفیقی دست یابد. قهرمانی در جام کنفدراسیونها در سال ۲۰۱۳ با تیم ملی بزرگسالان و مدال طلای بازیهای المپیک ۲۰۱۶ را با تیم زیر ۲۳ سال، تنها افتخارات او در رده ملی محسوب میشود.
نیمار جونیور دیروز رسما اعلام کرد: دورانم در تیم ملی به پایان رسیده است. تاریخسازی کردم، بسیار شاد بودم، خونم و زندگیام را دادم. همیشه برای پیراهن زرد تیم ملی جنگیدم، اما اکنون دیگر نمیخواهم ادامه دهم.
یوفا و AFC در برابر فیفا
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) با انتقاد از طرحهای جدید جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، نسبت به نحوه تصمیمگیری و برنامههای تجاری این نهاد هشدار دادند؛ موضوعی که اختلاف میان فیفا و کنفدراسیونهای قارهای را وارد مرحله تازهای کرده است.
پس از بالا گرفتن اختلافها بر سر طرحهای جدید جیانی اینفانتینو، اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) بهطور رسمی مخالفت خود را با رویکرد فیفا اعلام کردند.
AFC با انتشار بیانیهای، از اینکه درباره طرحهای مهمی که آینده مالی و تجاری فوتبال را تحت تأثیر قرار میدهد با کنفدراسیونها مشورتی انجام نشده، انتقاد کرد و خواستار تصمیمگیری بر پایه شفافیت، حاکمیت و مشارکت همه ذینفعان شد.
همزمان، رسانههای بینالمللی از تشدید تنش میان فیفا و یوفا خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، اینفانتینو در حال بررسی تأسیس یک شرکت تجاری وابسته به فیفا با همکاری بانک جیپی مورگان برای مدیریت مسابقات این نهاد، از جمله جام جهانی، است؛ طرحی که با مخالفت جدی یوفا و دیگر کنفدراسیونها روبهرو شده است. در همین راستا، یوفا قرار است جلسهای اضطراری برای بررسی این موضوع برگزار کند و برخی گزارشها نیز از مطرح شدن احتمال تحریم جام جهانی از سوی تعدادی از اعضای این اتحادیه خبر میدهند. مخالفت همزمان یوفا، AFC و چند نهاد دیگر با برنامههای تجاری فیفا، شکاف میان کنفدراسیونهای قارهای و مدیریت این نهاد را بیش از گذشته آشکار کرده است.
کاکا گزینه حضور در کادر فنی برزیل
ریکاردو کاکا، ستاره پیشین و 44 ساله فوتبال برزیل، یکی از گزینههای اصلی فدراسیون فوتبال این کشور برای پیوستن به کادر فنی کارلو آنچلوتی در تیم ملی برزیل است.
کاکا و آنچلوتی سابقه همکاری موفق در میلان را دارند؛ جایی که در سال ۲۰۰۷ قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شدند و کاکا نیز همان سال توپ طلا را کسب کرد. ستاره اسبق سلسائو که ۹۲ بازی ملی و قهرمانی جام جهانی ۲۰۰۲ را در کارنامه دارد، اعلام کرده برای حضور در کادر فنی تیم ملی آمادگی کامل دارد. او پس از خداحافظی از فوتبال در سال ۲۰۱۷، دورههای مدیریت ورزشی را در دانشگاه هاروارد و دوره مربیگری کنفدراسیون فوتبال برزیل را گذرانده است.
برزیل پس از حذف زودهنگام از جام جهانی ۲۰۲۶ در حال بازسازی است و آنچلوتی به دنبال تشکیل کادری توانمند برای اجرای پروژه بلندمدت خود و بازگرداندن سلسائو به جمع مدعیان فوتبال جهان است.