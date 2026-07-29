طرح‌های ویژه سازمان لیگ برای برگزاری بازی‌ها

سازمان لیگ فوتبال ایران آیین‌نامه‌های خود را برای مدیریت شرایط فورس‌ماژور مانند جنگ یا بحران‌های مشابه آماده کرده و قرار است پس از تصویب در هیئت‌رئیسه، به باشگاه‌ها ابلاغ شود.

این تصمیم پس از حواشی فصل گذشته و نارضایتی برخی باشگاه‌ها از تصمیماتی مانند فریز شدن جدول، برگزاری تورنمنت سه‌جانبه برای تعیین سهمیه لیگ قهرمانان آسیا۲ و دیدار پلی‌آف اتخاذ شده است.

بر اساس طرح‌های سازمان لیگ، بسته به شرایط کشور، امکان تعویق چند هفته‌ای مسابقات، برگزاری متمرکز بازی‌ها در یک یا دو استان یا توقف کامل رقابت‌ها وجود دارد. همچنین در صورت نیمه‌تمام ماندن فصل، وضعیت جدول بر اساس فاصله امتیازی تیم‌ها بررسی خواهد شد؛ به‌طوری که اگر اختلاف صدرنشین با سایر تیم‌ها قابل توجه باشد، همان تیم قهرمان اعلام می‌شود و در مورد تیم‌های در خطر سقوط نیز در صورت داشتن شانس بقا، دیدار پلی‌آف برگزار خواهد شد.

مسئولان سازمان لیگ با اشاره به تجربه لیگ‌های بلژیک و فرانسه در دوران شیوع کرونا، معتقدند این آیین‌نامه می‌تواند در شرایط اضطراری، از بروز اختلافات و تصمیم‌های سلیقه‌ای جلوگیری کند.

جواد نکونام- پیکان؛ منتفی شد

با وجود مذاکرات فشرده صورت گرفته میان جواد نکونام و مسئولان پیکان توافق نهائی میان دو طرف صورت نگرفت.

​در پی اخبار و گمانه‌زنی‌های اخیر درباره احتمال حضور جواد نکونام روی نیمکت پیکان، تازه‌ترین خبرها حاکی از آن است که پیوستن این مربی به جمع خودروسازان رسماً منتفی شده است.

​با وجود اینکه طی روزهای گذشته چند جلسه مهم و مذاکرات متعددی بین جواد نکونام و مدیران باشگاه پیکان برگزار شد و حتی این مربی برای انجام آخرین توافقات شبانه به ساختمان این باشگاه رفته بود، اما این نشست‌ها در نهایت نتیجه‌بخش نبود. بر اساس شنیده‌ها، طرفین در این جلسات نتوانستند به توافق نهائی دست پیدا کنند و همین مسئله باعث شد تا مسیر عقد قرارداد به بن‌بست برسد.

​به این ترتیب، حضور سرمربی سابق استقلال در تیم پیکان تقریبا از دستور کار خارج شد و پرونده این انتقال بسته ماند تا مدیران این باشگاه برای انتخاب سرمربی جدید خود، به سراغ بررسی سایر گزینه‌های مدنظر از جمله ساکت الهامی، رضا عنایتی و... بروند.

بازگشت دوباره وحید امیری به فولاد

وحید امیری،‌ هافبک باتجربه فوتبال ایران، برای امضای قراردادی یک‌ساله با باشگاه فولاد به توافق رسید و به‌زودی قراردادش را به صورت رسمی امضا خواهد کرد.

امیری که پس از پایان فصل گذشته در تمرینات پرسپولیس حضور داشت، نتوانست نظر مهدی تارتار را برای بازگشت به این تیم جلب کند و در نهایت تصمیم به ادامه همکاری با فولاد گرفت. این بازیکن فصل گذشته نیز پیراهن فولاد را بر تن داشت، اما به دلیل مصدومیتی شدید ادامه فصل را از دست داد. با این حال، پس از پشت سر گذاشتن دوران درمان و بازگشت به شرایط مسابقه، بار دیگر مورد توجه کادر فنی فولاد قرار گرفت.

توافق نهائی با نظر مثبت حمید مطهری انجام شده و امیری در ۳۸ سالگی بار دیگر برای فولاد در لیگ برتر به میدان خواهد رفت.