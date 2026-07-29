میتوانیم در ورزش هم ابرقدرت باشیم پرچم ایران باید بالا نگه داشته شود
سرویس ورزشی-
دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: میتوانیم در ورزش هم یک ابرقدرت باشیم و پرچم ایران را بالا نگه داریم.
مهدی علینژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک صبح دیروز چهارشنبه با حضور در کمپ تیمهای ملی وزنهبرداری از اردوی مردان و زنان ایران بازدید کرد. در این بازدید دبیرکل کمیته ملی المپیک حمایت خود از ملیپوشان وزنهبرداری را در راستای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا و المپیک 2028 لسآنجلس را اعلام کرد و وزنهبرداران نیز دغدغههای خود را مطرح کردند. علی داودی کاپیتان تیم ملی وزنهبرداری مردان ایران و نایب قهرمان المپیک با تشکر از حضور علینژاد در تمرین تیم، از سایر مسئولان نیز درخواست کرد تا توجه ویژهتری نسبت به وزنهبرداری و زحمات ملیپوشان این رشته داشته باشند.
ریحانه کریمی نیز به نمایندگی از ملیپوشان بانوی ایران از فدراسیون وزنهبرداری به خاطر حمایت از دختران قدردانی کرد و وعده داد در آیندهای نزدیک حتما نتیجه زحمات تمام مسئولان در این بخش به ثمره خواهد نشست.
علینژاد: باید قولی را که میدهیم عملی کنیم
علینژاد دبیر کمیته ملی المپیک در جریان این بازدید گفت: صحبتهای زیادی درخصوص مدالآوری وزنهبرداران در بازیهای آسیایی صحبتهایی انجام شد و همچنین در رابطه با میزان پاداش ورزشکاران طلایی هم بحثهایی صورت گرفت.
نخستین بازدید من از اردوی تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی از وزنهبرداری شروع شد که این نشاندهنده اهمیت این رشته برای ماست. در کمیته ملی المپیک همیشه نگاه ویژهای به وزنهبرداری وجود داشته است.
این رشته، نخستین مدالآور تاریخ ورزش ایران در المپیک (1948) بوده است. وزنهبرداری ایران، فراز و فرودهای زیادی داشته، ولی بعد از اینکه سجاد انوشیروانی، ریاست فدراسیون را برعهده گرفت و قهرمانی همچون بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی شد، دوباره مسیر رو به رشد این رشته آغاز شده است. اتفاقات ویژهای را از وزنهبرداری در بازیهای آسیایی و المپیک خواهیم دید.
علینژاد گفت: من با سجاد انوشیروانی مرتب در تماس هستم و شاید کمتر پیش بیاید که من با رئیس یک فدراسیون، اینقدر حرف بزنم. این به واسطه دوستی قدیمی ما و اهمیت این رشته است. ما از 9 اسفند وارد جنگی ناخواسته شدیم که همچنان ادامه دارد. ما شهدای زیادی را تقدیم کردیم که در راس آنها، رهبر انقلاب بود، اما در مقابل دو قدرت اتمی مقاومت کردیم. او تصریح کرد: وقتی دو ابرقدرت نمیتوانند مقاومت ما را بشکنند، یعنی ما هم ابرقدرت هستیم. من دیدم که نگاه افراد خارج از کشور به ما فرق کرده و به چشم یک ابرقدرت سیاسی و اجتماعی به ما نگاه میکنند. ما میتوانیم در زمینه ورزش هم یک ابرقدرت باشیم و باید پرچم ایران را با بالا نگه داریم.
علینژاد درخصوص مقایسه پاداشها با پاداش فوتبال گفت: فوتبال داستان متفاوتی دارد و نمیتواند رشتهها را با هم مقایسه کرد. فیفا خودش پاداشهایی را در نظر میگیرد و در اینجا به صورت ریالی پرداخت میشود. ما سعی کردیم براساس توان مالی که کمیته المپیک داشت، یک رقمی را در نظر بگیریم. خوشبختانه وزارت ورزش هم به همان شکل انجام داد. امروز هم متوجه شدیم که فدراسیون وزنهبرداری نیز به همان اندازه انجام میدهد.
اینکه بچههای ورزشکار علاقهمند هستند که رقم بیشتری پرداخت شود، حق دارند؛ چون سالها تلاش میکنند تا به قله مورد نظر در بازیهای آسیایی یا المپیک برسند. به هر حال ما هم باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، قولی را بدهیم که شرمنده نشویم و بتوانیم انجام بدهیم. همیشه هم سعی کردهایم این پرداخت پاداشها بلافاصله اتفاق بیفتد و هیچ تاخیری نباشد.
انوشیروانی: در رکوردگیری همه بچهها عالی بودند
سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنهبرداری ایران در حاشیه تمرین چهارشنبه تیم ملی اظهار داشت: طبق تصمیم هیئترئیسه فدراسیون و برای ایجاد انگیزه، مقرر شد برای مدال طلای بازیهای آسیایی در بخش مردان،
3 میلیارد تومان و برای مدالآوران در بخش زنان نیز به همین اندازه جایزه نقدی پرداخت شود.
رئیس فدراسیون وزنهبرداری ادامه داد: ضمن تشکر از حمایتهای کمیته ملی المپیک، تلاش فدراسیون بر این است که نسل جدید وزنهبرداران جوان در مسابقات پیش رو دغدغه مالی نداشته باشند و برای المپیک 2028 آماده شوند. لیگ وزنهبرداری، چندان درآمدزا نیست ولی ما سعی میکنیم در کنار ورزشکاران باشیم.
انوشیروانی گفت: تیم ایران با 50 درصد ترکیب بازیهای آسیایی ناگویا در مسابقات جهانی شرکت خواهد کرد که 40 روز بعد از بازیهای آسیایی است. مسابقات جهانی، نخستین مرحله از انتخابی المپیک لسآنجلس است. به همین خاطر، اردوهای ما قطع نشده و حتی ریکاوری هم در همین اردوها انجام میشود.