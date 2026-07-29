نرخ بیکاری بهار امسال 9/1 درصد شد

مرکز آمار ایران اعلام‌کرد: نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که 9 و یک دهم درصد از جمعیت فعال کشور در این بازه زمانی بیکار بوده‌اند.

به گزارش مرکز آمار ایران، این نهاد نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار بهار ۱۴۰۵ را منتشر کرد. در بررسی این فصل که کشور درگیر شرایط خاص جنگ تحمیلی و آثار آن بوده است نرخ بیکاری افراد ۱۵ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که 9 و یک دهم درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند.

بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۴)

یک و هشت دهم واحد درصد افزایش یافته است.

در بهار ۱۴۰۵ به میزان 40 و هفت دهم درصد از جمعیت ۱۵ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند. یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند.

بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۴)

نیم درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا

۴۵۰ هزار نفر کاهش داشته است.

همچنین جمعیت غیرفعال از نظر اقتصادی (اعم از افراد محصل، خانه‌دار، دارای درآمد بدون کار مانند بازنشستگان و...) ۳۹ میلیون و ۵۳۵ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل تقریبا ۷۹۶ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ۱۴۰۵، بخش خدمات با 53 و هشت دهم درصد بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با 31 درصد و کشاورزی با 15 و یک دهم درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله حاکی از آن است که

23 و چهار دهم درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۴۰۵ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۴۰۴) به میزان سه و هفت دهم درصد افزایش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار سال جاری 17 و نیم درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ۱۴۰۴ به میزان سه درصد افزایش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ۱۵ساله و بیشتر هم نشان می‌دهد که در بهار امسال هشت و نیم درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیشتر و...) کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این در حالی است که 37 و هشت دهم درصد از شاغلان ۱۵ساله و بالاتر بیش از ۴۹ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد با وجود شرایط جنگ تحمیلی در این فصل ۹ استان با کاهش نرخ بیکاری مواجه بودند.