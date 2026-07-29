صادرات مرغ منعی ندارد!
در حالیکه کشور همچنان در شرایط جنگی قرار دارد؛ معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی در اظهاراتی عجیب، گفت: صادرات مرغ منعی ندارد!
به گزارش ایرنا، روحالله زحمتکش در حاشیه دومین نمایشگاه تخصصی دام طیور و صنایع لبنی تهران، درباره استمرار صادرات مرغ اظهار کرد: قرار نیست همه تولید کشور صادر شود اما به هر میزانی که تولیدکنندگان توان صادرات داشته باشند؛ از نظر صدور مجوز مانعی وجود ندارد.
او درباره صادرات خوراک دام و علوفه نیز اظهار داشت: با توجه به ضرورت کاهش هزینههای تولید، امکان آزادسازی صادرات همه اقلام وجود ندارد اما بخشی از صادرات علوفه با احتیاط و تحت شرایط مشخص آزاد شده است تا موجب افزایش بهای تمامشده تولید داخل نشود.
صادرات از سفره مردم!
گفتنی است؛ صادرات مواد غذایی؛ بخصوص کالاهای اساسی و پرمصرف، در زمان جنگ در همه جای جهان مطلقاً ممنوع است و اگر کشوری هم دست به این کار زده باشد؛ بعداً تبعات سنگین آن را به مردم خود تحمیل کرده است. اگر میزان مصرف مرغ به دلیل جهش قیمت ناشی از حذف ارز ترجیحی، کاهش نمییافت؛ اکنون مازادی وجود نداشت که صادر شود.
مرغ مازاد، محصول مازاد تولید نیست بلکه نتیجه افت مصرف است. کاملاً واضح است که این میزان مصرف از سفره خانوارهای ضعیف و متوسط کم شده، اما دولت به جای برگرداندن آن به سفره مردم یا حداقل ذخیره آن برای روز مبادا، مجوز صادرات آن را صادر کرده که جای تاسف دارد.
همچنین در حالی که کشور، واردکننده نهادههای دامی است؛ اجازه صادرات علوفه داده شده است!
واقعیت این است که برخی وزارتخانهها و دستگاههای دولتی، به وضعیت جنگی کشور و تهدیدات دشمنان درباره به گرسنگی کشاندن ملت ایران، هیچ توجهی ندارند و برخی مسئولان، در حالی از وفور کالا در بازار صحبت میکنند که قدرت خرید مردم به شدت کاهش یافته و برخی حامیان دولت؛ همصدا با دشمن از آن به «قحطی مدرن» یاد میکنند؛ وضعیتی که کالا هست اما بخشی از مردم، توان خرید ندارند یا به شدت کمتوان هستند. تاسفآورتر اینکه همان محصولی که مردم توان خریدش را ندارند؛ صادر میشود!
نظرات متفاوت درباره گوشت برزیلی
از طرفی این روزها موضوع واردات گوشت برزیلی هم مسئلهساز شده است. گفتنی است؛ اتحادیه اروپا، واردات گوشت از برزیل را به دلیل وجود بار میکروبی میخواهد از اوایل شهریور ماه ممنوع کند. چین هم در چند ماه گذشته واردات از برزیل را به حداقل رسانده است. با این وجود برخی در داخل کشور تلاش میکنند که واردات از برزیل را ادامه دهند؛ علیرغم اینکه ظرفیتهای مناسبی برای خودکفایی وجود دارد.
با اینحال، انجمن واردکنندگان فرآوردههای خام دامی در واکنش به انتشار برخی گزارشهای بینالمللی درباره محمولههای صادراتی گوشت برزیل اعلام کرد که «فرآوردههای خام دامی وارداتی به کشور مطابق ضوابط سازمان دامپزشکی و استانداردهای بینالمللی کنترل و پایش میشوند و این انجمن نیز انجام نمونهبرداری و آزمایشهای تکمیلی توسط آزمایشگاههای مستقل را در دستور کار قرار داده است.»
روحالله زحمتکش؛ معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی ادعا کرد: با توجه به شرایط آب و هوائی امسال نیاز به واردات گوشت نداریم. البته اگر به واردات گوشت، نیاز داشته باشیم به جای برزیل از کشورهای همسایه وارد خواهیم کرد.
او درباره سلامت محصولات دامی وارداتی از برزیل، گفت: سازمان دامپزشکی برای بررسی محمولههای وارداتی ضوابط سختگیرانهای دارد و مسائل مرتبط با سلامت مصرفکنندگان با حساسیت بررسی میشود.
این مسئول، پاکستان را گزینه مناسبی برای واردات عنوان کرد و به ظرفیتهای مناسب این کشور برای تأمین نیاز داخل اشاره کرد.