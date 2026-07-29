افزایش 30 درصدی وام نهضت ملی مسکن پاسخگوی تورم ساخت و ساز نیست

هیئت عالی بانک مرکزی با افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن به ۸۵۰ میلیون تومان برای طرح‌هایی که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین شده است، موافقت کرد.

به گزارش کیهان، در حالی که آمارها از تورم بالای بخش ساخت و ساز حکایت دارد، اما شبکه بانکی همچنان در برابر افزایش مؤثر وام ساخت مقاومت می‌کند.

بیت‌الله ستاریان، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: طی ماه‌های گذشته قیمت نهاده‌های ساختمانی تحت تاثیر تورم عمومی روند افزایشی داشته است. تورم نقطه به نقطه به

۸۸ درصد رسیده و قیمت مصالح ساختمانی هم مثل همه کالاهای دیگر افزایش قیمت پیدا کرده و هزینه‌های ساخت را نیز بالا برده است؛ به طوری که قیمت ساخت هر متر مربع ساختمان که تا سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود، اکنون به ۶۰ میلیون تومان رسیده است.

آخرین آمارهای مرکز آمار ایران هم نشان می‌دهد که در فصل زمستان ۱۴۰۴، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) به ۳۶ درصد رسید. همچنین این شاخص نسبت به فصل مشابه سال قبل ۹۶ و هشت دهم درصد رشد و در چهار فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل

۶۱.۸ درصد افزایش داشته است.

در این شرایط، شبکه بانکی پس از تأخیر بسیار، وام ساخت مسکن ملی را آن هم تنها برای بخشی از این طرح، 31 درصد افزایش داده است.

هیئت عالی بانک مرکزی در جلسه روز دوشنبه درخصوص افزایش سقف تسهیلات طرح‌های حمایتی نهضت ملی مسکن، مقرر کرد: سقف فردی تسهیلات نهضت ملی مسکن موضوع ماده چهار قانون جهش تولید مسکن از 650 میلیون تومان به

850 میلیون تومان آن هم صرفاً برای ساخت پروژه‌های حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه می‌شود، افزایش یابد.

همچنین در این هیئت مصوب شد تا افزایش سقف فردی این تسهیلات به پروژه‌های حمایتی مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۵ درصد نیز تعمیم یابد.