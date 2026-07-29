با ادامه روند افزایشی قیمت‌ها در بازار کاغذ و مقوای تهران، بهای هر بند کاغذ چاپ و تحریر ۷۰ در ۱۰۰ با گرماژ ۷۰ گرم به ۶ میلیون تومان رسید؛ رقمی که بالاترین قیمت ثبت ‌شده در یک سال گذشته محسوب می‌شود و نگرانی ناشران و فعالان صنعت چاپ را افزایش داده است.

به گزارش تسنیم، همزمان هر بند کاغذ تحریر ۶۰ در ۹۰ نیز با قیمت

۵ میلیون تومان معامله می‌شود و قیمت کاغذ گلاسه و مقوای ایندربرد به کیلویی ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. در مقابل، بازار کاغذ A4 افزایش قابل‌توجهی را تجربه نکرده و هر بسته آن حدود ۷۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود.

کارشناسان بازار، بخشی از این افزایش را ناشی از رشد نرخ ارز و افزایش تقاضای فصلی دفترسازان می‌دانند، اما معتقدند بخش قابل توجهی از قیمت‌های فعلی ناشی از حباب و هیجانات سیاسی است؛ به‌گونه‌ای که برآورد می‌شود

۳۰ تا ۴۰ درصد قیمت‌های کنونی واقعی نباشد.

افزایش هزینه تأمین کاغذ، صنعت نشر را نیز با چالش جدی روبه‌رو کرده است. شماری از ناشران و چاپخانه‌داران با انتقاد از روند صعودی قیمت‌ها اعلام کرده‌اند که ادامه این وضعیت به کاهش انتشار عناوین جدید، افت شمارگان کتاب و دشوارتر شدن قیمت‌گذاری آثار منجر خواهد شد.

فعالان این حوزه بر ضرورت ورود مؤثر دولت برای تنظیم بازار، حمایت از تولید داخلی کاغذ، افزایش نظارت بر بازار و ایجاد ثبات در عرضه تأکید دارند و معتقدند بدون این اقدامات، رکود صنعت نشر عمیق‌تر خواهد شد.