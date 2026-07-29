مدیر مرکز معماری حوزه هنری، مستندنگاری سه‌بعدی ابنیه و فضاهای آسیب‌دیده در جنگ اخیر را اقدامی ضروری برای ثبت وضعیت فعلی این بناها دانست و گفت: این فرآیند با هدف حفظ سند عینی وقایع، ایجاد آرشیو دقیق از شرایط پس از اصابت و فراهم کردن امکان روایت این فضاها برای نسل‌های آینده در حال انجام است.

مصطفی مؤمنی‌راد، مدیر مرکز معماری حوزه هنری، درباره آغاز این فرآیند اظهار کرد: مرکز معماری حوزه هنری در هفته اخیر فرآیند مستندنگاری ساختمان‌ها و ابنیه مورد اصابت در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان را آغاز کرده است.

وی افزود: یکی از نخستین و مهم‌ترین اقداماتی که در مواجهه با کالبدهای آسیب‌دیده باید انجام شود، ثبت دقیق و تصویربرداری مستند از وضعیت موجود این بناهاست؛ چراکه این فضاها بخشی از تاریخ معاصر کشور هستند و باید پیش از هرگونه تغییر، بازسازی یا دگرگونی، وضعیت آن‌ها ثبت و مستند شود.

مؤمنی‌راد ادامه داد: بسیاری از این ساختمان‌ها غیر از ارزش کالبدی، دارای اهمیت تاریخی و هویتی هستند و آسیب دیدن آن‌ها بخشی از رویداد تاریخی جنگ است؛ بنابراین تهیه یک نسخه دقیق مجازی از وضعیت پس از اصابت، نخستین گام برای حفظ این اسناد خواهد بود.

مدیر مرکز معماری حوزه هنری درباره روش اجرای این پروژه گفت: این مستندنگاری با استفاده از تکنیک‌های تخصصی تصویربرداری و فتوگرامتری انجام می‌شود؛ روشی که امکان ثبت دقیق جزئیات کالبدی و تهیه مدل سه‌بعدی از بناها را فراهم می‌کند.

مؤمنی‌راد با اشاره به آغاز عملیات اجرائی این طرح اظهار کرد: در هفته گذشته فرآیند تصویربرداری ساختمان فاوا دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یکی از فضاهای علمی و دانشگاهی آسیب‌دیده در جنگ رمضان آغاز شد. مدرسه میناب به عنوان یکی از اسناد جنایت‌های فجیعی که در جریان جنگ رخ داد، از دیگر مکان‌هایی است که فرآیند مستندنگاری آن در حال انجام است. همچنین ورزشگاه لامرد و دیگر اماکن مهم آسیب‌دیده نیز در دستور کار این پروژه قرار دارند.

مؤمنی‌راد مهم‌ترین هدف این اقدام را حفظ سند وقایع رخ‌داده دانست و گفت: مهم‌ترین ضرورت این پروژه، تثبیت این اتفاقات به عنوان بخشی از تاریخ در حافظه مردم و جامعه است.