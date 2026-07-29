پایان فیلمبرداری «خانم یامامورا»

فیلمبرداری سریال «خانم یامامورا» به کارگردانی لیلی عاج به پایان رسید و این مجموعه به‌زودی از تلویزیون پخش خواهد شد. این سریال که از تولیدات مرکز سیمافیلم و با همکاری حوزه هنری است، روایتگر زندگی مادر ژاپنی یکی از شهدای دفاع مقدس هشت‌ساله بوده و با نگاهی انسانی به مفاهیم ایثار و مادرانگی می‌پردازد.

لیلی عاج که پیش‌تر با فیلم سینمایی «سرهنگ ثریا» مورد توجه مخاطبان و منتقدان قرار گرفته بود، در تازه‌ترین تجربه تلویزیونی خود سراغ سوژه‌ای متفاوت رفته است. تهیه‌کنندگی این مجموعه را مهدی فرجی بر عهده ‌دارد؛ تهیه‌کننده‌ای که سابقه تولید آثار پرمخاطب تلویزیونی را در کارنامه خود دارد.