پیکر مطهر خلبان قهرمان سوخو ۲۴ به میهن اسلامی بازگشت

پیکر مطهر شهید‌ امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، یکی از قهرمانان جنگنده سوخو ۲۴ ایرانی به میهن اسلامی بازگشت.

پیکر مطهر شهید‌ امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، یکی از قهرمانان جنگنده سوخو ۲۴ ایرانی، صبح چهارشنبه وارد پایگاه هوائی شهید لشکری در تهران شد و در مراسمی رسمی، مورد استقبال فرماندهان و کارکنان نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جمله‌ امیر سرتیپ علی اکبر طالب‌زاده، جانشین فرمانده نیروی هوائی ارتش قرار گرفت.

جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر شهید ‌امیر سرتیپ دوم خلبان کاظمی در شیراز به شرح زیر است:

به گزارش فارس، برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر شهید خلبان کاظمی همراه با قرائت زیارت عاشورا در مسجد صاحب الزمان(عج) پایگاه هوائی شهید دوران؛ پنجشنبه، ۸ مرداد ۱۴۰۵، ساعت ۷ صبح.

تشییع پیکر مطهر شهید در یکی از میادین شهر شیراز، پنجشنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵، بعد از نماز مغرب و عشاء.

برگزاری مراسم تشییع و اقامه نماز بر پیکر مطهر شهید، بعد از نماز جمعه شهر شیراز در حرم مطهر احمد ابن موسی(ع) و تشییع پیکر به سمت گلزار شهدا، روز جمعه ۹ مرداد ۱۴۰۵.

امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، خلبان یکی از جنگنده‌های سوخو ۲۴ ایرانی بودند که در جریان حمله ۱۱ اسفند سال گذشته، خسارات سنگینی را به پایگاه العدید آمریکا در کشور قطر وارد کردند. شهادت ایشان با آزمایش‌های تخصصی و بررسی DNA محرز شد.

تلاش‌ها برای تعیین وضعیت ۳ خلبان دیگر ۲ جنگنده سوخو ۲۴، از سوی نهادهای مربوطه، همچنان در جریان است و به محض دریافت اطلاعات تکمیلی و تخصصی، اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

یازدهم اسفند ماه سال گذشته، ۲ فروند بمب‌افکن سوخو ۲۴ نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حملات وحشیانه و ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا و رژیم کودک‌کش صهیونی، در عملیاتی متهورانه از پایگاه هوائی شهید دوران شیراز برخاستند و پس از عبور از سد سامانه‌های شناسایی پیشرفته و مواضع راداری متعدد دشمنان، اقدام به بمباران پایگاه العدید قطر، متعلق به نیروهای آمریکایی کردند.

در جریان این حمله، خسارات سنگینی به این پایگاه وارد آمد اما عقاب‌های آسمان ایران، در مسیر بازگشت، بر فراز خلیج‌فارس مورد اصابت سامانه‌های پدافند دشمن قرار گرفتند و از آن زمان تاکنون، تلاش‌ها، برای احراز وضعیت خلبانان شجاع این جنگنده‌ها ادامه دارد.