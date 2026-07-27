کارشناسان می‌گویند موج‌های گرما از سال ۱۹۵۰ میلادی در ترکیه به‌شدت افزایش یافته که نشان‌دهنده تغییرات گسترده‌ در آب‌وهوای این کشور است.

به گزارش ایسنا، براساس مطالعه‌ای تازه، شدت موج‌های گرما در ترکیه در ۷۵ سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته و تابستان‌های سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ شدیدترین موارد ثبت‌شده شدت و دفعات افزایش دما را به خود اختصاص داده‌اند. این مطالعه که توسط کارشناسان دانشگاه فنی استانبول (ITU) انجام و در کنفرانس «اتحادیه علوم زمین اروپا» (EGU) ارائه شد، تغییرات امواج گرما در سراسر ترکیه را در بازه زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۵ و با استفاده از «شاخص روزانه شدت موج گرما» (HWMId) بررسی کرد؛ معیاری که براساس حداکثر دمای روزانه، شدت رویدادهای گرمای شدید را می‌سنجد. کارشناسان روندی صعودی و محسوس را در هر دو شاخصِ فراوانی و شدت امواج گرما مشاهده کردند. میانگین دمای تابستان که در سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۰ بین ۲۲ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد بود، پس از شتاب گرفتن روند گرمایش در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی به ۲۴ تا ۲۵ درجه سانتی‌گراد افزایش یافت. میانگین دمای تابستان در سال ۲۰۲۴ به رکورد ۲۶.۱ درجه سانتی‌گراد رسید.